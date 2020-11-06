Впервые: на Netflix вышел мультфильм с украинским дубляжем

Полнометражный мультфильм "Губка Боб: Побег Губки" вышел в онлайн-кинотеатре Netflix не только с украинскими субтитрами, но и полноценным (студийным) дубляжом.

Это редкий случай, когда стриминговый сервис добавил к иноязычному полнометражному фильму дублирования украинским - обычно Netflix ограничивается только субтитрами.

Озвучили новый мультфильм о приключениях Губки Боба представители студии LeDoyen, а заказчиком выступила компания B&H Film Distribution. Дубляж был сделан для кинотеатров, но из-за пандемии премьеру решили отменить и выпустить онлайн.

Ранее "Телеграф" писал, что Netflix лидирует по просмотрам фильмов, вышедших на площадке.