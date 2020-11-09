Короткометражка "Человеческий голос" с Тильдой Суинтон выйдет в украинский прокат

Короткометражный фильм испанского кинорежиссера Педро Альмодовара "Человеческий голос", тизер которого вышел в августе этого года, покажут в Украине 10 декабря 2020 года.

Об этом сообщил дистрибьютор кинопродукции "Вольга Україна" на официальной странице в Facebook.

Премьера Человеческого голоса состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале. Главную роль исполнила британская актриса Тильда Суинтон.

"Человеческий голос" является экранизацией одноименной пьесы французского режиссера и писателя Жана Кокто.

View this post on Instagram A post shared by Tilda Swinton (@swinton.tilda) on Aug 3, 2020 at 5:27am PDT

По сюжету, женщина (Тильда Суинтон) постоянно ссорится со своим бывшим любовником по телефону. Ей надоело постоянно видеть чемоданы своего бывшего, который их не забирает. Она разделяет одиночество с голосом в телефонной трубке и преданной собакой, которая не понимает, бросил ли ее хозяин. Женщина и собака томятся в неопределенности мучительного ожидания.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на премьеру фильма "Атлантида" о поствоенном Донбассе в Краматорске пришли всего три человека.