Короткометражка "Человеческий голос" с Тильдой Суинтон выйдет в украинский прокат

Короткометражный фильм испанского кинорежиссера Педро Альмодовара "Человеческий голос", тизер которого вышел в августе этого года, покажут в Украине 10 декабря 2020 года.
Об этом сообщил дистрибьютор кинопродукции "Вольга Україна" на официальной странице в Facebook.
Премьера Человеческого голоса состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале. Главную роль исполнила британская актриса Тильда Суинтон.
"Человеческий голос" является экранизацией одноименной пьесы французского режиссера и писателя Жана Кокто.
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По сюжету, женщина (Тильда Суинтон) постоянно ссорится со своим бывшим любовником по телефону. Ей надоело постоянно видеть чемоданы своего бывшего, который их не забирает. Она разделяет одиночество с голосом в телефонной трубке и преданной собакой, которая не понимает, бросил ли ее хозяин. Женщина и собака томятся в неопределенности мучительного ожидания.
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