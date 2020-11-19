Где смотреть онлайн финальные серии "Теорема Пифагора"

В понедельник, 16 ноября, состоялась премьера восьмисерийной детективной мелодрамы «Теорема Пифагора».

Главные роли в детективе сыграли Мария Куликова, Егор Бероев, Александра Власова, Нина Усатова, Александр Ратников.

Сериал рассказывает о семейной паре Сергее и Ирине, в жизнь которых врывается провинциальная девушка Алена. Девушка со средним образованием, сомнительными вкусами, вмиг ломает идеальный брак, выстроенный годами. Главным героям предстоит научиться жить по новым законам.

В четверг, 19 ноября, на канале Россия-1 в 21:20 (20:20 по Киеву) состоится показ последних двух серий сериала, которые покажут к чему же пришли герои сериала, и справились ли они с испытаниями, которые послала им судьба.

После эфира новые серии можно будет посмотреть онлайн на YouTube.

Ранее, «Телеграф» писал, где можно будет посмотреть новые серии сериала «Перевал Дятлова».