Скачать
Понедельник, 23.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Провал "слуг народа" в облцентрах и фиаско Порошенко во Львове: итоги второго тура местных выборов в Украине
Провал "слуг народа" в облцентрах и фиаско Порошенко во Львове: итоги второго тура местных выборов в Украине
Главным дипломатом Байдена стал сторонник предоставления Украине летального вооружения
Главным дипломатом Байдена стал сторонник предоставления Украине летального вооружения
Известный телеведущий перешел на оскорбления из-за скандального клипа Дорофеевой
Известный телеведущий перешел на оскорбления из-за скандального клипа Дорофеевой
На похоронах Виктюка включили "Show must go on" (видео)
На похоронах Виктюка включили "Show must go on" (видео)

Съемки "Черной пантеры 2" стартуют в 2021 году: заменят ли Чедвика Боузмана

Съемки "Черной пантеры 2" стартуют в 2021 году: заменят ли Чедвика Боузмана
Обновлено 19:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Marvel Studio планирует начать съемки сиквела « Черной пантеры» уже в июле 2021 года.

Ранее, сообщалось, что съемочный процесс должен стартовать в марте 2021 года, однако внезапная смерть главного героя - актера Чедвика Боузмана, и пандемия коронавируса изменила планы киностудии.

Издание The Hollywood Repotrer сообщает, что на создание картины пойдет около 6 месяцев. А это значит, что премьеру «Черной пантеры 2» не стоит ждать раньше 2022 года. Деталей сюжета нового фильма режиссеры пока не рассекречивают.

И главный вопрос, который беспокоит фанатов – кто заменит, и вообще ли заменят, Чедвика Боузмана?

Marvel пока не раскрывает свои планы относительно того, как она будет действовать без Боузмана. Однако, известно, компьютерная графика не будет заменять покойного звезду в фильме.

Также есть версия, что Чедвика и вовсе не будут заменять, а просто история возьмет другой поворот, и Ваканду возглавит сестра супергероя Шури, которую сыграла Летиция Райт. А вот, как сценаристы объяснят отсутствие Черной пантеры, пока неизвестно.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Black Panther (@blackpanther)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что фильмы "Черная вдова" и "Вечные" наконец обрели новые даты премьер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Marvel, Черная Пантера, Чедвик Боузман.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кто побеждает во втором туре местных выборов в Украине: предварительные итоги по городам
02 Россия проведет тестирование вакцины от коронавируса на армянах
03 Шестой медвежонок Украины: брауни Юлии Мендель вызвали смех и шутки в сети
04 Лучшего места не было? Сольный клип Нади Дорофеевой вызвал шквал критики из-за надругательства над Майданом
05 Павел Прилучный в больнице с переломом черепа: что известно и правда ли его избили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Голосеевском лесу нашли человеческую руку
В Голосеевском лесу нашли человеческую руку
На &quot;марше мудрости&quot; в Минске силовики Лукашенко избивали пенсионеров и медиков (фото, видео)
На "марше мудрости" в Минске силовики Лукашенко избивали пенсионеров и медиков (фото, видео)
Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово 2020 года и назвал несколько
Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово 2020 года и назвал несколько
Беременная Кети Топурия вышла замуж: фото свадьбы попали в сеть
Беременная Кети Топурия вышла замуж: фото свадьбы попали в сеть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь