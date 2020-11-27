Про Ди Каприо забыли: названы лучшие актеры столетия по версии The New York Times

Пока Уилл Смит радуется званию лучшего актера по результатам зрительского голосования People's Choice Awards-2020, Дензел Вашингтон становится лучшим актером ХХІ века по версии издания NYT.

The New York Times составил список из 25 величайших актеров столетия. И хоть авторы списка утверждают, что их выбор был довольно субъективным, это не отменяет факта, что в Голливуде перестали придерживаться шаблона и отмечать только устоявшихся суперзвезд. Например, любимчик публики и обладатель "Оскара" Леонарди Ди Каприо не вошел в заветный рейтинг.

Первое место в списке занял Дензел Вашингтон, который известен своими работами в фильмах "Книга Илая", "Экипаж", "Праведник", "Гнев".

В пятерку также вошли Изабел Юппер, Дэниел Дей-Льюис, Киану Ривз и Николь Кидман.

Список лучших актеров ХХІ века по версии The New York Times:

1. Дензел Вашингтон

2. Изабель Юппер

3. Дэниел Дей-Льюис

4. Киану Ривз

5. Николь Кидман

6. Сон Кан-хо

7. Тони Сервилло

8. Чжао Тао

9. Виола Дэвис

10. Сирша Ронан

11. Джулианна Мур

12. Хоакин Феникс

13. Тильда Суинтон

14. Оскар Айзек

15. Майкл Б. Джордан

16. Ким Мин Хи

17. Элфри Вудард

18. Уиллем Дефо

19. Уэс Стьюди

20. Роб Морган

21. Катрин Денев

22. Мелисса МакКарти

23. Махершала Али

24. Соня Брага

25. Гаэль Гарсия Берналь

Ранее сообщалось, что звезда хоррора "Тихое место", голливудская актриса Эмили Блант признана самой матерящейся актрисой.