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Автор сериала "Ход королевы" работает над тремя новыми проектами

Автор сериала "Ход королевы" работает над тремя новыми проектами
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новый сериал от Netflix «Ход королевы» вызвал настоящий фурор среди зрителей. Игра актрисы Ани Тейлор-Джой, исполняющей главную роль, поразила не только зрителей, но и кинокритиков.

На сериале «Ход королевы» совместная работа Ани Тейлор-Джой и Скотта Фрэнка не заканчивается. Режиссер работает над новым проектом, главную роль в котором он планирует отдать Ане. Этот проект – это экранизация романа Владимира Набокова "Laughter in the Dark" ("Камера обскура"), которая расскажет об искусствоведе, который бросает семью ради молодой 16-летней актрисы.

Об этом рассказал сам Фрэнк в подкасте The Watch.

Также, режиссер рассказал, что еще одной его работой станет экранизация книги Мэри Д. Расселл "Птица малая" об иезуитском священнике и лингвисте, который пытается установить контак с внеземной цивилизацией.

Кроме того, Фрэнк станет сценаристом мини-сериала про Сэма Спейда из "Мальтийского сокола".

Ранее, «Телеграф» рассказывал, стоит ли смотреть сериал «Ход королевы».

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Все по теме:

Кино, Аня Тейлор-Джой, Ход королевы, Скотт Фрэнк.

Автор:

Телеграф
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