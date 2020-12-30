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Премьеру "Беби Босс 2" отложили: мультфильм выйдет в кинотеатры осенью 2021 года

Премьеру "Беби Босс 2" отложили: мультфильм выйдет в кинотеатры осенью 2021 года
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

В конце осени 2020 года студия Universal Pictures порадовала поклонников мультфильма «Босс Молокосос» радостной новостью – 26 марта 2021 года состоится премьера продолжения приключений Тима и Теда. Также кинокомпания представила трейлер новинки.

Однако из-за продолжающейся пандемии и очередных закрытий кинотеатров, было принято решение перенести премьеру мультфильма на осень 2021 года – а именно на 17 сентября.

Напомним, сиквел получил название «Беби Босс 2: Семейный бизнес». Режиссером выступает Том МакГрат, который снял и первую часть.

По сюжету, уже взрослые герои – братья Тим и Тедд должны снова стать детьми, чтобы спасти малышей от злодея и его армии злобных детей.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что 25 декабря в украинский прокат вышел мультфильм "Душа". Стоит ли его смотреть - читайте в нашем материале. 

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Все по теме:

Кино, Мультфильм, Босс-молокосос, Беби Босс.

Автор:

Телеграф
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