Netflix сделал прощальный подарок для фанатов сериала “Леденящие душу приключения Сабрины” (видео)

Четвертый, финальный, сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» вышел на сервисе Netflix 31 декабря 2020 года. Поклонники сериала были очень удивлены и расстроены завершением любимой истории.

Чтобы как-то облегчить “расставание” с сериалом, Netflix решил принести фанатам некий “прощальный подарок”. На ютуб-канале стримингового сервиса опубликовали подборку неудачных дублей со съемок третьего и четвертого сезона сериала.

В ролике актеры гримасничают, танцуют, дурачатся и забывают свои реплики. Также немалую роль играет и реквизит, который иногда подводил съемочную группу: то свечи не желают задуваться, то телефон оказывается недостаточно плотно прикреплен к стене, то разворачиваемый свиток упорно сворачивается.

Ранее, “Телеграф” писал, что автор "Игры престолов" Джордж Мартин назвал сериал от Netflix лучшим в 2020 году.