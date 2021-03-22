Скачать
Понедельник, 22.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украине грозит дефицит питьевой воды: Госэкоинспекция озвучила прогноз
Украине грозит дефицит питьевой воды: Госэкоинспекция озвучила прогноз
Украина намерена войти ЕС в течение ближайших 5-10 лет, - Шмыгаль
Украина намерена войти ЕС в течение ближайших 5-10 лет, - Шмыгаль
Сегодня в Украине стартует второй этап вакцинации: что это значит и кого будут прививать
Сегодня в Украине стартует второй этап вакцинации: что это значит и кого будут прививать
Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика
Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика

Самая короткая церемония награждения: Гильдия сценаристов США объявила лауреатов премии (видео)

Самая короткая церемония награждения: Гильдия сценаристов США объявила лауреатов премии (видео)
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 21 марта, состоялась 73 церемония награждения премии Гильдии сценаристов США - WGA Awards 2021.

Как сообщает Deadline, это была самая короткая церемония награждения WGA Awards в истории. Обычно церемонии награждения WGA длятся долго, около трех или четырех часов, но в этом году, в связи с карантином, предварительно записанная виртуальная церемония вручения наград WGA длилась всего 90 минут.

Лео мы больше не увидим: на заставке студии Metro Goldwyn Mayer появился цифровой лев (видео)

Премия WGA Awards за оригинальный сценарий была вручена Изумруду Феннелли за драматический фильм "Девушка, подающая надежды" с Кэри Маллиган в главной роли.

Награду за "лучший адаптированный сценарий" получил Саша Барон Коэн за комедию "Борат 2".

Премия за документальный сценарий досталась Марку Монро и Брайану Фогелю за фильм "Диссидент".

Победителями в основных телевизионных категориях стали:

"Корона" (The Crown) - "Лучший драматический сериал"

"Тед Лассо" (Ted Lasso) - "Лучший драматический сериал"

"Миссис Америка" (Mrs. America) - "Лучший оригинальный сценарий сериала"

"Ход королевы" (The Queen's Gambit) - "Лучший адаптированный сценарий"

"Конь БоДжек", эпизод "Ксерокс от ксерокса" (BoJack Horseman, "Xerox of a Xerox") - "Лучший сценарий к анимационному сериалу"

Напомним, что ранее были названы все лауреаты кинопремии "Золотой глобус-2021".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 135

Все по теме:

Саша Барон Коэн, Победители, Гильдия сценаристов США, Диссидент, Кэри Маллиган, Борат 2, Девушка подающая надежды, Перспективная девушка, WGA Awards 2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беспорядки на Банковой: свастика на фасаде ОП появилась уже после завершения акции - наблюдатели
02 На злобу дня: в Украине набирает популярность новая мошенническая схема, связанная с Covid-19
03 "Бить окна ОП мы не планировали": организаторы рассказали, что пошло не так на акции за Стерненко
04 Ребенка отнесло на льдине на середину реки: его удалось спасти с помощью спиннинга (видео)
05 Россия решила забрать землю украинцев в Крыму: как защитить свои права
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кремле сообщили, планируется ли сегодня разговор Путина с Байденом
В Кремле сообщили, планируется ли сегодня разговор Путина с Байденом
Ученые выявили опасные мутации &quot;британского&quot; штамма коронавируса в Украине
Ученые выявили опасные мутации "британского" штамма коронавируса в Украине
До перехода на летнее время осталась неделя: будем ли переводить часы 28 марта
До перехода на летнее время осталась неделя: будем ли переводить часы 28 марта
Четверо украинцев создали &quot;пирамиду&quot;, обманув 55 тысяч вкладчиков на 150 млн грн (фото, видео)
Четверо украинцев создали "пирамиду", обманув 55 тысяч вкладчиков на 150 млн грн (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь