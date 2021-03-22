Самая короткая церемония награждения: Гильдия сценаристов США объявила лауреатов премии (видео)

В воскресенье, 21 марта, состоялась 73 церемония награждения премии Гильдии сценаристов США - WGA Awards 2021.

Как сообщает Deadline, это была самая короткая церемония награждения WGA Awards в истории. Обычно церемонии награждения WGA длятся долго, около трех или четырех часов, но в этом году, в связи с карантином, предварительно записанная виртуальная церемония вручения наград WGA длилась всего 90 минут.

Премия WGA Awards за оригинальный сценарий была вручена Изумруду Феннелли за драматический фильм "Девушка, подающая надежды" с Кэри Маллиган в главной роли.

Награду за "лучший адаптированный сценарий" получил Саша Барон Коэн за комедию "Борат 2".

Премия за документальный сценарий досталась Марку Монро и Брайану Фогелю за фильм "Диссидент".

Победителями в основных телевизионных категориях стали:

"Корона" (The Crown) - "Лучший драматический сериал"

"Тед Лассо" (Ted Lasso) - "Лучший драматический сериал"

"Миссис Америка" (Mrs. America) - "Лучший оригинальный сценарий сериала"

"Ход королевы" (The Queen's Gambit) - "Лучший адаптированный сценарий"

"Конь БоДжек", эпизод "Ксерокс от ксерокса" (BoJack Horseman, "Xerox of a Xerox") - "Лучший сценарий к анимационному сериалу"

Напомним, что ранее были названы все лауреаты кинопремии "Золотой глобус-2021".