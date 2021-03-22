Самая короткая церемония награждения: Гильдия сценаристов США объявила лауреатов премии (видео)

В воскресенье, 21 марта, состоялась 73 церемония награждения премии Гильдии сценаристов США - WGA Awards 2021.
Как сообщает Deadline, это была самая короткая церемония награждения WGA Awards в истории. Обычно церемонии награждения WGA длятся долго, около трех или четырех часов, но в этом году, в связи с карантином, предварительно записанная виртуальная церемония вручения наград WGA длилась всего 90 минут.
Премия WGA Awards за оригинальный сценарий была вручена Изумруду Феннелли за драматический фильм "Девушка, подающая надежды" с Кэри Маллиган в главной роли.
Награду за "лучший адаптированный сценарий" получил Саша Барон Коэн за комедию "Борат 2".
Премия за документальный сценарий досталась Марку Монро и Брайану Фогелю за фильм "Диссидент".
Победителями в основных телевизионных категориях стали:
"Корона" (The Crown) - "Лучший драматический сериал"
"Тед Лассо" (Ted Lasso) - "Лучший драматический сериал"
"Миссис Америка" (Mrs. America) - "Лучший оригинальный сценарий сериала"
"Ход королевы" (The Queen's Gambit) - "Лучший адаптированный сценарий"
"Конь БоДжек", эпизод "Ксерокс от ксерокса" (BoJack Horseman, "Xerox of a Xerox") - "Лучший сценарий к анимационному сериалу"
Напомним, что ранее были названы все лауреаты кинопремии "Золотой глобус-2021".