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Лео мы больше не увидим: на заставке студии Metro Goldwyn Mayer появился цифровой лев (видео)

Лео мы больше не увидим: на заставке студии Metro Goldwyn Mayer появился цифровой лев (видео)
Обновлено 18:37 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Киностудия Metro Goldwyn Mayer (MGM) заменила своего рыкающего льва двойником компьютерной графики.

Об этом сообщает The Guardian.

Студия использовала кадры живого льва для представления фильмов с момента своего основания в 1924 году. В съемках участвовали пять разных животных, а в 1957 году дебютировал лев Лео.

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Переход на цифровую графику произошел после увеличения разрешения видео и повышения качества фильмов. Новый логотип должен был быть показан в новом фильме о Джеймсе Бонде, но множественные задержки с его выпуском означают, что цифровой двойник Лео теперь будет показан в грядущих фильмах "Пес" с Ченнингом Татумом и "Респект" о певице Арете Франклин.

Metro-Goldwyn-Mayer является американской компанией, которая специализируется на производстве и прокате кино- и видеопродукции. Основная съемочная площадка была расположена в городке Калвер-Сити в Калифорнии.

Фильмы, которые были сняты MGM: "Бен-Гур: история Христа" (1925), "Волшебник страны Оз" (1939), "Унесенные ветром" (1939), "Космическая одиссея" Стэнли Кубрика (1968), новые фильмы о Джеймсе Бонде, начиная с 2012 года и другие проекты.

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Напомним, что студия Blue Sky Studios, создавшая мультфильмы "Ледниковый период" и "Фердинанд", прекратила свое существование.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

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MGM, Metro Goldwyn Mayer.
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