Лео мы больше не увидим: на заставке студии Metro Goldwyn Mayer появился цифровой лев (видео)

Киностудия Metro Goldwyn Mayer (MGM) заменила своего рыкающего льва двойником компьютерной графики.

Об этом сообщает The Guardian.

Студия использовала кадры живого льва для представления фильмов с момента своего основания в 1924 году. В съемках участвовали пять разных животных, а в 1957 году дебютировал лев Лео.

Переход на цифровую графику произошел после увеличения разрешения видео и повышения качества фильмов. Новый логотип должен был быть показан в новом фильме о Джеймсе Бонде, но множественные задержки с его выпуском означают, что цифровой двойник Лео теперь будет показан в грядущих фильмах "Пес" с Ченнингом Татумом и "Респект" о певице Арете Франклин.

Metro-Goldwyn-Mayer является американской компанией, которая специализируется на производстве и прокате кино- и видеопродукции. Основная съемочная площадка была расположена в городке Калвер-Сити в Калифорнии.

Фильмы, которые были сняты MGM: "Бен-Гур: история Христа" (1925), "Волшебник страны Оз" (1939), "Унесенные ветром" (1939), "Космическая одиссея" Стэнли Кубрика (1968), новые фильмы о Джеймсе Бонде, начиная с 2012 года и другие проекты.

Напомним, что студия Blue Sky Studios, создавшая мультфильмы "Ледниковый период" и "Фердинанд", прекратила свое существование.