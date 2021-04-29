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"Декстер" возвращается! После многолетнего перерыва Showtime показал тизер 9 сезона

"Декстер" возвращается! После многолетнего перерыва Showtime показал тизер 9 сезона
Обновлено 22:49 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

В четверг, 29 апреля, на официальном канале SHOWTIME в YouTube вышел тизер нового сезона популярного американского сериала "Декстер", в котором продолжит воплощать главную роль актер Майкл С. Холл.

О том, что к проекту вернутся спустя 8 лет, стало известно еще в октябре 2020 года.

"Любимый серийный убийца Америки Декстер Морган возвращается на шоу SHOWTIME", - написали в YouTube под видео.

Новый девятый сезон будет состоять из 10 выпусков.

Производство новых серий началось в начале этого года, а премьера первого выпуска состоится уже осенью.

Судебно-медицинский эксперт из Майами Декстер Морган является серийным убийцей. Он умный, он хорошо выглядит, и у него есть большое чувство юмора. Он раскрывает преступления днем, а ночью их совершает. Но Декстер живет по строгому кодексу чести, который является его спасительной милостью и бременем на всю жизнь. Разрываясь между своим смертельным принуждением и желанием истинного счастья, Декстер - человек, находящийся в глубоком конфликте с миром и самим собой.

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Напомним, что сериал выходил с 2006 по 2013 год. Концовка финального 8 сезона не удовлетворила зрителей и была признана одной из худших в истории.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 211

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Декстер, Сериалы, Трейлеры, Тизеры, Майкл С. Холл.
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