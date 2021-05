"Гнев человеческий" и новая "Пила": что интересного покажут украинцам в кино с 13 мая (трейлеры)

Карантин карантином, а какого-то веселья все же хочется. Вроде как эпидемиологическая ситуация в стране налаживается, и поход в кинотеатр уже не является "запрещенным мероприятием"(главное соблюдать все карантинные меры).

"Телеграф" составил подборку фильмов, премьеры которых намечены на 13 мая.

Нечестивый (The Unholy)

Фильм ужасов, который заставит дрожать даже самых смелых. Картина расскажет о ряде сверхъестественных событий, которые случаются в городке в Новой Англии. Чтобы вернуть себе славу и спасти свою журналистскую карьеру, один из представителей СМИ берется за собственное расследование...

В главных ролях: Кэри Элвис, Джеффри Дин Морган, Кэтрин Аселтон, Уильям Сэдлер, Кристин Адамс.

Пила Спираль (Spiral: From the Book of Saw)

Еще один фильм в жанре хоррор, который расскажет историю детектива полиции Нью-Йорка. Герой пытается затмить славу своего отца, ветерана полиции, и выйти из его тени. Для этого он берется вести расследование серии жестоких убийств, которые очень похожи на преступления прошлых лет. Что будет делать детектив, когда попадет в эпицентр всеми известной игры?

В главных ролях: Макс Минґелла, Сэмюэл Л. Джексон, Крис Рок, Марисоль Николс, Али Джонсон.

Гнев человеческий (Wrath of Man)

Новый триллер Гая Ричи расскажет о команде грабителей, которые взялись грабить инкассаторские машины в Лос-Анджелесе. Главный герой, джентльмен Хилл, помешан на том, чтобы узнать, кто заказчик и исполнитель серии ограблений. Для этого он внедряется в банду. Но преследует его не только жажда справедливости, но и личные мотивы.

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Скотт Иствуд, Холт МакКэллэни, Джеффри Донован, Лас Алонсо, Эдди Марсан, Ниам Алгар, Джош Хартнетт.

Неизведанная земля (Land)

Фильм-драма поведает историю героини, которая после личной трагедии, отправляется в маленькую избушку на склоне горы, где хочет побыть в одиночестве. Местный охотник спустя время находит главную героиню полуживой, и остается с ней, чтобы научить ее, как выживать в этой местности.

В главных ролях: Демиан Бишир, Робин Райт, Ким Диккенс, Брэд Лилэнд.

Напомним, что ранее, "Телеграф" писал, что Netflix анонсировал все фильмы, которые выйдут летом 2021 года.