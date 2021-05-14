"Эпизод, в котором они снова вместе": HBO назвал дату выхода премьеры новой серии сериала "Друзья"

"Oh my God" - как бы сказала одна из девушек Чендлера Бинга Дженис. Спустя 17 лет после последней серии сериала "Друзья", они все же вернулись. Канал HBO наконец-то назвал дату долгожданной премьеры нового эпизода ситкома.

Новая серия сериала, которая называется "Эпизод, в котором они снова вместе", выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 27 мая 2021 года.

Радостную новость для всех поклонников "Друзей" сообщили на странице сервиса в Инстаграм.

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Также, HBO Max обнародовал список звездных гостей, которые присоединятся к главным героям, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтту Леблану, Меттью Перри, Лизе Кудроу и Девиду Швиммеру, в день премьеры. Среди них есть звезды, которые появлялись в сериале, а также и просто приглашенные знаменитости.

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Напомним, что о запуске съемок специального эпизода сериала "Друзья" стало известно еще в начале 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса съемки часто переносились. Сначала они были запланированы на 27 мая 2020 года, позже главные актеры должны были встретится во второй половине августа. Однако в июле Дэвид Швиммер,сообщил, что к съемкам приступят тогда, когда это будет безопасно для всех в условиях пандемии.