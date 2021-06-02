Скандальная история с Netflix и "бандеровцем" получила новый поворот

На популярном стриминг-сервисе Netflix после скандала наконец исправили перевод слова "бандеровец" в фильме "Брат-2".

Об этом 2 июня в своем Фейсбуке сообщила народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова.

"Вчера понеслась измена о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат", как "Ukrainian Nazi collaborator". Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала "бандеровцам" украинцам с Кремнивой Долины. Наша диаспора там невероятная! Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен, благодаря нашему крутому Arsen Kostenko. Теперь там не "nazi", а "banderite"", — прокомментировала событие она.

Напомним, что ранее Netflix поделился анонсами множества фильмов, которые выйдут летом 2021 года.