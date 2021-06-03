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Четверг, 03.06.2021
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"Заклятие 3", "Ангел мести" и продолжение истории про кролика Петрика: главные кинопремьеры этой недели (видео)

"Заклятие 3", "Ангел мести" и продолжение истории про кролика Петрика: главные кинопремьеры этой недели (видео)
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Начало лета принесло любителям кино несколько новинок. Однако помните, что коронавирус никто не отменял, и не забывайте о карантинных мерах. "Телеграф" составил список премьер, которые уже можно посмотреть.

"Кролик Петрик: Побег в город" (Peter Rabbit 2: The Runaway) 

Продолжение истории о кролике-проказнике Питере. Главный герой решает оставить родной сад и отправляется в большой город, где его и его друзей ждут новые удивительные приключения.

В главных ролях: Роуз Бирн, Донал Глисон, Джеймс Корден, Дэвид Ойелоуо, Меган Смарт, Тейлор Фергюсон.

"Ангел мести" (Vanquish)

Криминальный триллер расскажет историю о бывшем продажном полицейском Дэймоне и девушке Виктории, бывшем наркокурьере, которая решила начать новую жизнь после рождения дочери. Однако, у Дэймона другие планы на жизнь девушки.

В главных ролях: Морган Фриман, Руби Роуз, Патрик Малдун, Джули Лотт, Ник Валлелонга, Джоэль Майкли.

"Коп на драйве" (30 jours max)

Фильм о неуклюжем полицейском Райане, которому ошибочно ставят смертельный диагноз. Когда парень узнает, что ему осталось жить всего месяц, то он решает прожить их достойно, получив уважение от коллег и завоевать сердце любимой девушки.

В главных ролях: Тарек Будали, Филипп Лашо, Жюльен Аррути, Ванесса Гид, Хосе Гарсия.

"Заклятие 3: По воле дьявола" (The Conjuring: The Devil Made Me Do It)

"Заклятие 3: По воле дьявола" – ужасная история убийства. Исследователи паранормальных явлений Эд и Лорейн Уоррен решили разобраться в жутком убийстве, которое совершил парень по имени Арне, действиями которого, по его словам, руководил дьявол. 

В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Руаири О’Коннор, Сара Катрин Гук, Джулиан Хиллиард.

"Воришки всего мира" (Shoplifters of the World)

Фильм основан на реальных событиях. История о четырех друзьях, которые переживают по поводу распада британской группы The Smiths. Один из них решает "захватить" радио и заставляет диджея ставить только пластинки любимой группы. 

В главных ролях: Джо Манганьелло, Хелена Ховард, Эллар Колтрейн, Елена Кампурис, Ник Краузе, Джеймс Блур.

Напомним, что ранее, "Телеграф" писал, что Netflix анонсировал все фильмы, которые выйдут летом 2021 года.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 184

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Кино, Фильм, Трейлер, Кролик Петрик: Побег в город, Заклятие 3, Ангел мести, Коп на драйве, Воришки всего мира.
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