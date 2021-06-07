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"Не продолжение, а расширение": студия Paramount снимет приквел хоррора "Тихое место"

"Не продолжение, а расширение": студия Paramount снимет приквел хоррора "Тихое место"
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Не успела выйти на экраны вторая часть хоррора Джона Красински "Тихое место 2", которая кстати стала самым кассовым фильмом в США с начала пандемии, как стало известно, что студия Paramount выпустит новую часть. 

Режиссером приквела назначен Джефф Николс, а премьера картины назначена на 31 марта 2023 года.

Об этом собщает издание Deadline.

Деталей о сюжете пока никаких нет, ведь фильм находится на очень ранней стадии разработки и просто выставляется как следующая часть. Отмечается, что приквел будет не продолжением картины, а расширит постапокалиптический мир, представленный в первых двух фильмах.

"Тихое место": смотреть трейлер 

 

"Тихое место 2": смотреть трейлер 

 

Ранее, "Телеграф" писал, что студия Disney готовит сиквел фильма "Круэлла", который рассказывает о дизайнере Эстелле, которая решает перейти на "темную сторону".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

Все по теме:

Кино, Фильм, Paramount, Хоррор, Тихое место.
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