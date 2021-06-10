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На экраны выходит 3 сезон "Содержанок": где и когда смотреть первую серию онлайн

На экраны выходит 3 сезон "Содержанок": где и когда смотреть первую серию онлайн
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф

Популярный российский драматический сериал "Содержанки" наконец радует своих поклонников продолжением. 10 июня 2021 года на экраны выходит третий сезон проекта, который станет финальным. 

Новые серии третьего сезона можно будет посмотреть на видеосервисе Start. Стоит отметить, что первая серия сезона уже опубликована, однако, чтобы посмотреть ее до официальной премьеры, нужно иметь аккаунт на сервисе. 

Каждая последующая серия будет выходить через неделю по четвергам. Всего в сезоне 8 серий. 

Сериал "Содержанки" - это "исследование" светской жизни Москвы. В нем показывается мир больших денег и страстей, мир роскоши, светских раутов и опасных интриг, мир, ради которого девушки готовы на многое. 

Первый сезон познакомил зрителя с главными героями - амбициозной художнице Даше, ее подругой - Марины и следователем - Еленой, которая будет расследовать загадочное убийство второй. 

Во втором сезоне зрители увидели некую "трансформацию" Лены, которая попала в мир столичного гламура, и ее знакомство с олигархом Глебом Ольховским, от которого в итоге девушка сбегает прямо в аэропорту.

Третий сезон расскажет о том, куда же приведет Лену ее решение сбежать от Глеба, и как дальше сложатся их отношения. А также зритель наконец узнает, сможет ли бывший коллега Лены Макс раскрыть череду странных убийств.

Ранее, "Телеграф" писал, что стриминговый сервис HBO Max презентовал трейлер перезапуска популярного сериала "Сплетница".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

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Кино, Сериал, Содержанки.
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