"Огонь!" Начало нового сезона "Содержанок" покорило сеть

10 июня состоялась премьера третьего сезона популярного драматического сериала "Содержанки".

Новый сезон, который кстати значится финальным, расскажет о том, куда приведет неожиданное решение Лены сбежать от Глеба Ольховского, и как дальше сложатся их отношения. Ответы на эти вопросы зрители и получат в третьем сезоне.

Отметим, что каждая последующая серия будет выходить по четвергам. Всего в сезоне 8 серий. Посмотреть вторую серию 3-го сезона можно будет - 17 июня.

Первая серия 3-го сезона:

Стоит отметить, что премьера прошла "на ура", если верить комментариям, которые зрители оставляют под первой серией, и на страницах исполнителей главных ролей в Инстаграм.

Ранее, "Телеграф" писал, что сериал 2021 года "Анна Болейн" с чернокожей актрисой Джоди Тернер-Смит, исполняющей главную роль, не понравился зрителям.