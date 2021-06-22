Снова в игре: в сети появился дублированный трейлер 2 сезона сериала "Тед Лассо" (видео)

Второй сезон американского спортивного комедийного сериала "Тед Лассо", в котором главную роль исполнил Джейсон Судейкис ("Несносные боссы", "Мы - Миллеры", "Зачинщики"), стартует 23 июля на видеосервисе Apple TV.

Стриминг опубликовал первый трейлер сезона на YouTube, а позже появилась и дублированная версия.

В сериале ведется история о тренере Теде Лассо, который тренирует команду по американскому футболу Английской Премьер-лиги ФК "Ричмонд". Его считают за деревенщину, но он умнее, чем кажется.

Судейкис является одним из автором шоу, вместе с Биллом Лоуренсом, Джо Келли и Бренданом Хантом. В сериале также сыграли Ханна Уэддингем, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдстейн, Брендан Хант, Ник Мохаммед, Джуно Темпл и другие.

Напомним, что премьера сериала состоялась 14 августа прошлого года. Сериал был продлен на второй сезон через пять дней после премьеры, а уже в октябре - на третий сезон.