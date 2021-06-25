Это еще не конец: звезда "Сверхъестественного" готовил приквел сериала

У одного из важнейших проектов канала CW, сериала "Сверхъестественного", появится приквел. Новый проект будет повествовать о родителях братьев Сэма и Дина - Джоне и Мэри Винчестерах, то, "как они поставили все на кон, чтобы спасти не только свою любовь, но и весь мир".

Об этом сообщает Deadline.

Сейчас сериал находится в разработке. Продюсером стал исполнитель одной из главных ролей сериала "Сверхъестественное", американский актер Дженсен Эклс, а также его жена Дэннил.

"Когда Дэннил и я основали Chaos Machine Productions, мы знали, что первая история, которую мы хотели бы рассказать, была история Джона и Мэри. Я всегда чувствовал, что мой персонаж, Дин, хотел бы больше узнать об отношениях своих родителей и о том, как они сложились", - заявил Дженсен.

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Напомним, что последняя серия финального 15-ого сезона сериала "Сверхъестественное" вышла 19 ноября 2020 года. Шоу повествует о двух братьях - Дине (Дженсен Эклс) и Сэме (Джаред Падалеки), которые охотятся на монстров, призраков, ведьм и других существ, убивающих людей.

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Ранее создатель телесериала "Сверхъестественное" Эрик Крипке, рассказал, почему покинул проект после 5 сезона.