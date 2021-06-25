Скачать
Пятница, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Киеве арестовали экс-министра транспорта и партнера Ахметова: подозревают в похищении нардепа
В Киеве арестовали экс-министра транспорта и партнера Ахметова: подозревают в похищении нардепа
"Идет политическая игра": отец Протасевича раскрыл подробности по делу сына
"Идет политическая игра": отец Протасевича раскрыл подробности по делу сына
Разумков раскритиковал Зеленского за идею о референдуме по "стене" для Донбасса
Разумков раскритиковал Зеленского за идею о референдуме по "стене" для Донбасса
Похолодание на выходных несет в Украину ливни, град, шквалы и вероятность смерчей: прогноз синоптика
Похолодание на выходных несет в Украину ливни, град, шквалы и вероятность смерчей: прогноз синоптика

Это еще не конец: звезда "Сверхъестественного" готовил приквел сериала

Это еще не конец: звезда "Сверхъестественного" готовил приквел сериала
15:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram Supernatural

У одного из важнейших проектов канала CW, сериала "Сверхъестественного", появится приквел. Новый проект будет повествовать о родителях братьев Сэма и Дина - Джоне и Мэри Винчестерах, то, "как они поставили все на кон, чтобы спасти не только свою любовь, но и весь мир".

Об этом сообщает Deadline.

Сейчас сериал находится в разработке. Продюсером стал исполнитель одной из главных ролей сериала "Сверхъестественное", американский актер Дженсен Эклс, а также его жена Дэннил.

"Как греховно": в Marvel раззадорили фанатов сменой сексуальной ориентации Локи

"Когда Дэннил и я основали Chaos Machine Productions, мы знали, что первая история, которую мы хотели бы рассказать, была история Джона и Мэри. Я всегда чувствовал, что мой персонаж, Дин, хотел бы больше узнать об отношениях своих родителей и о том, как они сложились", - заявил Дженсен.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Supernatural (@cw_supernatural)

Напомним, что последняя серия финального 15-ого сезона сериала "Сверхъестественное" вышла 19 ноября 2020 года. Шоу повествует о двух братьях - Дине (Дженсен Эклс) и Сэме (Джаред Падалеки), которые охотятся на монстров, призраков, ведьм и других существ, убивающих людей.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Supernatural (@cw_supernatural)

Ранее создатель телесериала "Сверхъестественное" Эрик Крипке, рассказал, почему покинул проект после 5 сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 178

Все по теме:

Сериалы, Сверхъестественное, Дженсен Эклз, Винчестеры, Дэннил Эклс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Известный инфекционист развеял мифы про дельта-штамм коронавируса и рассказал, как ему противостоять
02 Нагрянули прямо в спортзал: Киве вручили подозрение из-за шапки со звездой (видео)
03 Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
04 Зеленский стал заложником "теплой ванны": политолог разобрал резонансное интервью президента
05 Признание Зеленского про слив операции "вагнеровцев" взволновало сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поезд &quot;кинул&quot; пассажиров во Львове, а их вещи повез в Киев: что говорят в &quot;Укрзализныце&quot;
Поезд "кинул" пассажиров во Львове, а их вещи повез в Киев: что говорят в "Укрзализныце"
Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра
Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра
Массовое задержание копов в Харькове: полицейских подозревают в пытках и сборе &quot;дани&quot;
Массовое задержание копов в Харькове: полицейских подозревают в пытках и сборе "дани"
Показывал &quot;п*сю&quot; и предлагал деньги: известного винодела из Крыма уличили в педофилии
Показывал "п*сю" и предлагал деньги: известного винодела из Крыма уличили в педофилии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь