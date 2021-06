"Как греховно": в Marvel раззадорили фанатов сменой сексуальной ориентации Локи

В среду, 9 июня, на стриминговом сервисе Disney+ стартовал новый сериал о киновселенной Marvel, в котором рассказывается о боге хитрости и обмана Локи. В сериале будет 6 серий.

Реакция на вышедшие серии у многих зрителей неоднозначна. Если первая серия была принята довольно "дружелюбно", то вторая - наоборот получила негативную оценку. И вот "качели" снова закачались. Новая третья серия вызвала неоднозначную реакцию в сети.

А все потому, что в новой серии оказывается, что главный герой в исполнении Тома Хиддлстона - бисексуал. Режиссер третьего эпизода Кейт Херрон это лично подтвердила. Она отметила, что затронуть тему ориентации бога обмана нужно было обязательно, так как это важная часть его личности.

From the moment I joined @LokiOfficial it was very important to me, and my goal, to acknowledge Loki was bisexual. It is a part of who he is and who I am too. I know this is a small step but I’m happy, and heart is so full, to say that this is now Canon in #mcu #Loki pic.twitter.com/lz3KJbewx8

— Kate Herron (@iamkateherron) June 23, 2021