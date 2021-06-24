"Как греховно": в Marvel раззадорили фанатов сменой сексуальной ориентации Локи

В среду, 9 июня, на стриминговом сервисе Disney+ стартовал новый сериал о киновселенной Marvel, в котором рассказывается о боге хитрости и обмана Локи. В сериале будет 6 серий.

Реакция на вышедшие серии у многих зрителей неоднозначна. Если первая серия была принята довольно "дружелюбно", то вторая - наоборот получила негативную оценку. И вот "качели" снова закачались. Новая третья серия вызвала неоднозначную реакцию в сети.

А все потому, что в новой серии оказывается, что главный герой в исполнении Тома Хиддлстона - бисексуал. Режиссер третьего эпизода Кейт Херрон это лично подтвердила. Она отметила, что затронуть тему ориентации бога обмана нужно было обязательно, так как это важная часть его личности.

From the moment I joined @LokiOfficial it was very important to me, and my goal, to acknowledge Loki was bisexual. It is a part of who he is and who I am too. I know this is a small step but I’m happy, and heart is so full, to say that this is now Canon in #mcu #Loki pic.twitter.com/lz3KJbewx8 — Kate Herron (@iamkateherron) June 23, 2021

Режиссёр «Локи» о бисексуальности главного героя: «Теперь это канон» Фанаты Марвел, что с лицом? pic.twitter.com/ubPHY51P9L — Двач (@ru2ch) June 23, 2021

В сети мнения разделились. Многим даже нравится подобный поворот, но есть и те, кто высказывает свое "фу".

#Loki spoilers // episode 3

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- Loki and Sylvie were amazing throughout the episode!! pic.twitter.com/83ds49xk52 — Nathan Price || Loki Era (@King_slayer_13) June 23, 2021

Отметим, что серию в переводе можно будет посмотреть буквально за два дня после премьеры на языке оригинала, а это 24-25 июня.

Ранее, "Телеграф" писал, что Эмилия Кларк получила роль в новом проекте Marvel Studios. Актриса планирует отдать несколько лет своей жизни съемкам в фильмах на основе комиксов.