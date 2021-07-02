"Убить Билла" может получить продолжение: Квентин Тарантино намекнул на свой последний фильм

58-летний американский режиссер Квентин Тарантино официально заявил о финале режиссерской карьеры, но пообещал, что перед своим уходом на пенсию он подарит киноманам еще одно свое творение. Однако, что это будет за фильм не уточнил.

На подкасте у Джо Рогана режиссер отметил, что фильм "Убить Билла" по его мнению можно еще продолжить.

"Ослепшая Элле и Софи Фаталь с отрубленными руками явно хотели бы отомстить" - сказал Тарантино.

Так что вполне может быть, что последним фильмом известного режиссера станет "Убить Билла 3", в котором главной героиней станет дочь Черной Мамбы - Биби.

Напомним, что первая часть фильма "Убить Билла", главную роль в котором сыграла Ума Турман, вышел в 2003 году и стала одной из самых высокооцененных в карьере Квентина Тарантино.

Ранее, "Телеграф" писал, что Вин Дизель признался, что всегда мечтал поставить мюзикл и даже готов его сделать по франшизе "Форсаж".