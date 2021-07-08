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Звезда "Венома" Том Харди решил попробовать себя в новой роли

Звезда "Венома" Том Харди решил попробовать себя в новой роли
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter

"Многострадальный" и "многопереносный" фильм от  Sony "Веном 2", с Томом Харди в главной роли, выйдет в украинский прокат в сентябре 2021 года. И пока долгожданная премьера не состоялась, фанатов черного инопланетного симбиота посвящают в некоторые детали создания картины. 

Оказывается, Том Харди решил не ограничивать себя лишь главной ролью в фильме. Во второй части он попробовал себя в другом амплуа - в роли сценариста. Главный сценарист проекта Келли Марсел рассказала, что Харди всегда был очень увлечен процессом съемок и часто делился своими идеями. Поэтому было принято решение дать Тому шанс показать себя как сценарист. 

Вместе Харди и Марсел прорабатывали концепцию, идеи и сценарий "Венома 2". Всего на этот процесс ушло около 3-х месяцев. 

Отметим, что во второй части "Венома" Том Харди будет дважды упоминаться в титрах: как актер и как сценарист.

Ранее, "Телеграф" писал, что "Веном 2" стал самой ожидаемой премьерой 2021 года, сумев обогнать "Форсаж 9", "Матрицу 4" и "Человека-паука 3".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 188

Все по теме:

Кино, Актер, Сценарий, Том Харди, "Venom", Веном 2.
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