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Студия Sony презентовала дебютный трейлер фильма "Веном 2" (видео)

Студия Sony презентовала дебютный трейлер фильма "Веном 2" (видео)
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Фанатам Marvel посвящается - студия Sony представила дебютный трейлер продолжения фильма "Веном", а это значит, что вскоре мы вновь увидим британского актера Тома Харди в роли черного инопланетного симбиота.

В украинский прокат картина должна выйти 16 сентября 2021 года. Стоит отметить, что изначально премьера фильма была намечена на 2 октября 2020 года, но коронавирус внес свои коррективы и перенес дату на 25 июня 2021 года. Однако и на этом переносы не закончились.

Sony окончательно решила не выпускать "Венома" и "Морбиуса" до конца пандемии

Во второй части фильма, главный герой Эдди Брок, которого играет Том Харди, столкнется с Клетусом Кэссиди, роль которого досталась Вуди Харрельсону. Серийный убийца и маньяк Кэссиди стал еще опаснее, ведь он объединился с еще одним инопланетным симбиотом - безудержным монстром-убийцей Карнажем. 

Также, в продолжении "Венома" появиться Мишель Уильямс, которая сыграет возлюбленную главного героя.

Режиссер сиквела - Энди Серкис.

Ранее, "Телеграф" писал, что фильм "Веном 2" стал самой ожидаемой премьерой 2021 года. Том Харди и его герой обогнали такие блокбастеры, как "Форсаж 9", "Матрица 4" и "Человек-паук 3".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

Все по теме:

Кино, Sony, Трейлер, Том Харди, "Venom".
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