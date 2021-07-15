"Космический джем" с Леброном Джеймсом и продолжение ужасов "Смертельный лабиринт": главные кинопремьеры недели (видео)

В четверг, 15 июля, на широкие экраны в Украине выходят новые фильмы!

Американский баскетболист Леброн Джеймс решил повторить опыт самого Майкла Джордана и снялся в продолжении "Космического джема" с мультяшными героями Багз Банни, Даффи Дак, Твити, Марсианином Марвином. Также любителей ужасов порадует вторая часть фильма "Смертельный лабиринт". Об этих и других киноновинках смотрите в материале "Телеграфа".

"Смертельный лабиринт 2: Опасность везде" (Escape Room 2)

Команде игроков предстоит столкнуться с новым смертельным квестом. Их следующее задание - встреча с самыми потаеннейшими фобиями. Чтобы выжить, участники должны разгадать эту жестокую и замысловатую головоломку.

Актеры: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Изабель Фурман, Томас Кокерел, Холлэнд Роден, Индия Мур, Карлито Оливеро, Джей Ирвинг, Антон Дэвид Джефта.

"Космический джем: Новые легенды" (Space Jam 2)

Чемпион баскетбола Леброн Джеймс и его младший сын, мечтающий стать разработчиком видеоигр, попадают в ловушку виртуального пространства. Чтобы вернуться домой, Леброн должен привести Багза Банни, Даффи Бака, Порки Пига и Лолу Банни к победе в баскетбольном матче против цифровых версий величайших звезд баскетбола.

Актеры: Леброн Джеймс, Дон Чидл, Сонекуа Мартин-Грин, Кассандра Старр, Мартин Клебба, Дж. Майкл Татум, Джералд "Слинк" Джонсон, Грейс Санто.

"Пороховой коктейль" (Gunpowder Milkshake)

Для главной героини, которая получила в наследство от матери талант киллера, быть убийцей легко и забавно. Но когда героине приходится пойти против собственного босса, она становится целью для бандитов. Справиться с трудностями ей поможет родная мама и ее бывшие коллеги.

Актеры: Карен Гиллан, Лина Хиди, Карла Гуджино, Мишель Йео, Анджела Бассетт, Пол Джаматти, Фрейя Аллан, Ралф Айнесон, Хлоя Коулмэн, Майкл Смайли.

"Несломленная" (Ravage)

Молодая фотограф-натуралист Харпер работает в лесу в долине Вачитуми, где и становится свидетелем того, как человека жестоко бьют. Сообщив об инциденте местному шерифу, она становится мишенью для бандитов.

Актеры: Аннабелль Декстер-Джонс, Брюс Дерн, Эрик Нелсен, Роберт Лонгстрит, Джошуа Брэйди, Росс Патридж, Кристофер Пинкалла, Дрэйк Шеннон.

"Мейер Лански" (Lansky)

Легенда американской мафии Мейер Лански, которого уважали все преступные синдикаты и даже сам Аль Капоне, может "расколоть" известного главу "корпорации убийств". За эксклюзив ему дадут миллион долларов. Перед Лански стоит сложный выбор.

Актеры: Харви Кейтель, Сэм Уортингтон, Анна-София Робб, Джеки Крус, Дэвид Кейд, Дэвид Джеймс Эллиотт, Алон Абутбул, Минка Келли, Шэйн МакРей, Джон Магаро.

"Зарваница" ("Зарваниця")

"Зарваница" - это украинский фильм-путешествие про паломников, которые проходят сотни километров из карпатской Криворивни к святому месту на Тернопольщине. Среди них - юный парень, который отправляется на богомолье впервые, ведущий местного телеканала, фотограф-энтузиаст, а также 80-летняя бабушка.

Режиссеры: Роман Химей, Ярема Малащук.

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