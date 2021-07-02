"Черная Вдова" со Скарлетт Йоханссон и "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном: что посмотреть в июле (видео)

"Телеграф" подобрал фильмы, которые нельзя пропустить в этом месяце, в том числе 24-ю по счету картину кинематографической вселенной Marvel, драму от режиссера фильма "В центре внимания" и продолжение комедии "Космический джем".

Черная Вдова (Black Widow)

Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф наконец-то обзавелась собственным фильмом. События "Черной вдовы" происходит сразу после фильма "Первый мститель: Противостояние". Мстители разошлись, поэтому Романофф направляется в Россию, чтобы воссоединиться с единственной ее семьей, тремя секретными агентами, которых играют Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор и Флоренс Пью.

Режиссер: Кейт Шортланд

Премьера в Украине запланирована на 8 июля.

Тихий омут (Stillwater)

Отец направляется из Оклахомы во Францию, чтобы помочь своей отчужденной дочери выбраться из тюрьмы, в которую она попала по обвинению в убийстве, которое, по ее утверждениям, она не совершала.

Режиссер: Томас Маккарти

Главные роли исполнили: Мэтт Деймон, Эбигейл Бреслин, Камиль Коттен.

Премьера запланирована на 30 июля.

Легенда о Зеленом рыцаре (The Green Knight)

Фэнтезийный пересказ средневековой истории о "Сэре Гавейне и Зеленом рыцаре". Сюжет рассказывает о наследнике короля Артура, рыцаре Круглого стола, который должен покинуть Камелот и отправиться в опасное путешествие через проклятые земли.

Режиссер: Дэвид Лоури.

Роли исполнили: Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон, Сарита Чоудри, Шон Харрис, Кейт Дики, Барри Кеоган, Эрин Келлиман, Хелена Браун, Ралф Айнесон.

Премьера запланирована на 26 июля.

G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз (Snake Eyes)

Снейк Айз - загадочный и смертоносный член специального отряда G.I.Joe. Он одет во все черное, никогда не снимает маску и не разговаривает.

Режиссер: Роберт Швентке

Актеры: Генри Голдинг, Эндрю Коджи, Ико Ювайс, Урсула Уорберо, Самара Уивинг.

Премьера запланирована на 22 июля.

Космический джем: Новое поколение (Space Jam: A New Legacy)

Чемпион баскетбола Леброн Джеймс и его младший сын, мечтающий стать разработчиком видеоигр, попадают в ловушку виртуального пространства. Чтобы вернуться домой, Леброн должен привести Багза Банни, Даффи Бака, Порки Пига и Лолу Банни к победе в баскетбольном матче против цифровых версий величайших звезд баскетбола.

Режиссер: Малкольм Д. Ли.

Актеры: Леброн Джеймс, Дон Чидл, Сонекуа Мартин-Грин, Кассандра Старр,, Мартин Клебба, Дж. Майкл Татум, Джералд "Слинк" Джонсон, Грейс Санто, Питер В. Корнелл, Эрин Флэннери.

Премьера запланирована на 15 июля.

Круиз по джунглям (Jungle Cruise)

Фильм снят на основе тематического парка в Диснейленде. Небольшой речной катер везет группу путешественников через джунгли, наполненными опасными животными и рептилиями.

Режиссер: Жауме Кольет-Серра.

Актеры: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джесси Племонс, Пол Джаматти, Эдгар Рамирез, Джек Уайтхолл, Энди Найман, Вероника Фалькон, Рафаэль Алехандро, Дэни Ровира.

Премьера запланирована на 29 июля.

Напомним, что 1 июля на большие экраны вышли фильмы: "Ледяной дрифт" с Лиамом Нисаном, "Беби Босс 2", "Судная ночь навсегда" с Джошом Лукасом и другие.