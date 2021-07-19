Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Киев накрыло шквальным дождем и градом - видео стихии
Киев накрыло шквальным дождем и градом - видео стихии
В "Слуге народа" рассказали о планах нового главы МВД Монастырского
В "Слуге народа" рассказали о планах нового главы МВД Монастырского
В Грузии помиловали двух украинских яхтсменов: за что их посадили
В Грузии помиловали двух украинских яхтсменов: за что их посадили
В Киеве затопило станции метро "Берестейськая" и" Академгородок" - видео
В Киеве затопило станции метро "Берестейськая" и" Академгородок" - видео

Дом Таргариенов пострадал от пандемии: НВО остановил съемку приквела "Игры престолов"

Дом Таргариенов пострадал от пандемии: НВО остановил съемку приквела "Игры престолов"
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Каналу НВО пришлось приостановить съемочный процесс приквела популярной "Игры престолов" - "Дом Дракона", который расскажет о Доме Таргариенов за 300 лет до событий оригинального сериала.

Причиной остановки стал коронавирус. Один из членов команды в зоне, в которую входят актеры и съемочная группа, получил положительный результат на ковид. Поэтому и было принято такое решение, чтобы обезопасить остальную команду. 

Напомним, что съемки проходят на британском острове Сент-Майклз-Маунт. Премьера "Дома Дракона" запланирована на 2022 год.

Автор саундтрека к сериалу "Игра престолов" создаст музыку и для приквела "Дом дракона"

Шоураннерами сериала выступают Райан Кондал и Мигель Сапочник, а исполнительным продюсером – Джордж Мартин. Всего в приквеле запланировано 10 серий.

Также, "Телеграф" предлагает читателям полный перевод статьи CNN, посвященной "Дому драконов", и первые кадры из сериала: Приквел известного сериала "Игра престолов", первые официальные кадры, исполнители главных ролей: анонс выпуска на CNN

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 260

Все по теме:

Кино, Сериал, Игра престолов, НВО, Коронавирус, Дом Дракона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жаркая и взрывоопасная Одесса: на пляжах города вспыхивают массовые драки и потасовки (видео)
02 На пограничников на границе РФ напали сотрудники СБУ: подробности ЧП
03 У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
04 После потопов в Европе в Украину могут хлынуть авто-"утопленники": как распознать такие машины
05 В сети переполошились из-за концерта Земфиры в Украине: что планируется в Одессе 25 августа на самом деле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выздоровевших и госпитализированных больше, чем новых заболевших - свежие данные о коронавирусе в Украине
Выздоровевших и госпитализированных больше, чем новых заболевших - свежие данные о коронавирусе в Украине
Дым видно за километры: в Киеве горят склады транспортной компании (видео)
Дым видно за километры: в Киеве горят склады транспортной компании (видео)
Не из пробирки: ученые удивили новой информацией о появлении коронавируса
Не из пробирки: ученые удивили новой информацией о появлении коронавируса
Откроют ли Европу для украинцев, привитых CoronaVac: в ЕС рассмотрели вопрос
Откроют ли Европу для украинцев, привитых CoronaVac: в ЕС рассмотрели вопрос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь