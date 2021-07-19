Дом Таргариенов пострадал от пандемии: НВО остановил съемку приквела "Игры престолов"

Каналу НВО пришлось приостановить съемочный процесс приквела популярной "Игры престолов" - "Дом Дракона", который расскажет о Доме Таргариенов за 300 лет до событий оригинального сериала.

Причиной остановки стал коронавирус. Один из членов команды в зоне, в которую входят актеры и съемочная группа, получил положительный результат на ковид. Поэтому и было принято такое решение, чтобы обезопасить остальную команду.

Напомним, что съемки проходят на британском острове Сент-Майклз-Маунт. Премьера "Дома Дракона" запланирована на 2022 год.

Шоураннерами сериала выступают Райан Кондал и Мигель Сапочник, а исполнительным продюсером – Джордж Мартин. Всего в приквеле запланировано 10 серий.

Также, "Телеграф" предлагает читателям полный перевод статьи CNN, посвященной "Дому драконов", и первые кадры из сериала: Приквел известного сериала "Игра престолов", первые официальные кадры, исполнители главных ролей: анонс выпуска на CNN