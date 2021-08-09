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Умерла звезда сериала "Папины дочки"

Умерла звезда сериала "Папины дочки"
16:51 Сегодня Телеграф JustMedia

В понедельник, 9 августа, ушла из жизни 81-летняя российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, снявшаяся в фильмах "Папины дочки", "Моя прекрасная няня" и многих других.

Об этом 9 августа сообщает пресс-служба театра "Содружество актеров Таганки", в который Татьяна пришла в 1992 году.

До этого с 1966 года Татьяна Ивановна была актрисой Театра на Таганке.

На счету Жуковой-Киртбая роли в более чем сорока фильмах.

Она известна по ролям пани Ядвиги в телепроекте "Кабачок 12 стульев" и героини Полины в кинофильме "Москва слезам не верит".

Также о Жуковой-Киртбая знают из сериалов  "Счастливы вместе" и "Папины дочки". Кроме того, она сыграла бабу Симу в сериале "Моя прекрасная няня".

Последний раз актриса снялась в продолжении комедийного сериала о волейболе "Дылды-2", вышедшем на экраны в марте 2021 года. Там она сыграла роль бабушки Лели.

"На спектакли она всегда приходила с подарками и сладостями для партнеров и их детей. Была близким другом моей семьи и человек огромного таланта", – рассказывает о коллеге актриса Дарья Михайличенко.

На момент смерти Жуковая-Киртбая была в отпуске. Актриса заболела, в результате чего и умерла.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 8 августа, умер украинский художник Александр Ройтбурд.

Напоминаем, что 30 июля в Москве умер актер Максим Михайлин, ставший звездой сериалов "Марш Турецкого" и "Закон и порядок".

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 426

Все по теме:

Актриса, Папины дочки, Моя прекрасная няня, Татьяна Жукова-Киртбая.
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