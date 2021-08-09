Умерла звезда сериала "Папины дочки"

В понедельник, 9 августа, ушла из жизни 81-летняя российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, снявшаяся в фильмах "Папины дочки", "Моя прекрасная няня" и многих других.

Об этом 9 августа сообщает пресс-служба театра "Содружество актеров Таганки", в который Татьяна пришла в 1992 году.

До этого с 1966 года Татьяна Ивановна была актрисой Театра на Таганке.

На счету Жуковой-Киртбая роли в более чем сорока фильмах.

Она известна по ролям пани Ядвиги в телепроекте "Кабачок 12 стульев" и героини Полины в кинофильме "Москва слезам не верит".

Также о Жуковой-Киртбая знают из сериалов "Счастливы вместе" и "Папины дочки". Кроме того, она сыграла бабу Симу в сериале "Моя прекрасная няня".