Умерла звезда сериала "Папины дочки"

В понедельник, 9 августа, ушла из жизни 81-летняя российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, снявшаяся в фильмах "Папины дочки", "Моя прекрасная няня" и многих других.
Об этом 9 августа сообщает пресс-служба театра "Содружество актеров Таганки", в который Татьяна пришла в 1992 году.
До этого с 1966 года Татьяна Ивановна была актрисой Театра на Таганке.
На счету Жуковой-Киртбая роли в более чем сорока фильмах.
Она известна по ролям пани Ядвиги в телепроекте "Кабачок 12 стульев" и героини Полины в кинофильме "Москва слезам не верит".
Также о Жуковой-Киртбая знают из сериалов "Счастливы вместе" и "Папины дочки". Кроме того, она сыграла бабу Симу в сериале "Моя прекрасная няня".
Последний раз актриса снялась в продолжении комедийного сериала о волейболе "Дылды-2", вышедшем на экраны в марте 2021 года. Там она сыграла роль бабушки Лели.
"На спектакли она всегда приходила с подарками и сладостями для партнеров и их детей. Была близким другом моей семьи и человек огромного таланта", – рассказывает о коллеге актриса Дарья Михайличенко.
На момент смерти Жуковая-Киртбая была в отпуске. Актриса заболела, в результате чего и умерла.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 8 августа, умер украинский художник Александр Ройтбурд.
Напоминаем, что 30 июля в Москве умер актер Максим Михайлин, ставший звездой сериалов "Марш Турецкого" и "Закон и порядок".