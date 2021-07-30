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В Москве нашли мертвым звезду сериалов "Марш Турецкого" и "Закон и порядок": тело пролежало более 10 дней

В Москве нашли мертвым звезду сериалов "Марш Турецкого" и "Закон и порядок": тело пролежало более 10 дней
16:16 Сегодня Телеграф

В Москве 30 июля нашли бездыханное тело российского актера Максима Михайлина, который снимался в сериалах "Марш Турецкого" и "Закон и порядок". По предварительным данным полиции, 46-летний мужчина скончался еще 10 дней назад, и все это время его труп был в квартире.

По информации росСМИ, к правоохранителям обратилась подруга семьи артиста, которая не могла дозвониться ни к Михайлину, ни к его матери. Прибывшие по месту жительства артиста копы вскрыли дверь и обнаружили труп. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Тело актёра Максима Михайлина было найдено в его квартире в Москве. Прибывшие на место медики предварительно установили, что мужчина умер от естественных причин, следов насильственной смерти не обнаружили.

От чего в действительности скончался Михайлин, установят эксперты.

В этой же квартире все это время находилась мать актера. Она перенесла два инсульта и, будучи прикованной к кровати, не могла позвать на помощь и сообщить о смерти сына.

Напомним, ранее не стало известного индийского актера, звезды Болливуда, настоящей легенды - Дилипа Кумара. Актер скончался в возрасте 98 лет и снялся в более чем 65 фильмах.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Москва, Россия, Смерть, Актер, Закон и порядок, Марш Турецкого, Смерть актера.
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