После продолжительной болезни умер популярный индийский актер Дилип Кумар

7 июля 2021 года не стало известного индийского актера, звезды Болливуда, настоящей легенды - Дилипа Кумара. Актер скончался в возрасте 98 лет в больнице Хиндуджа в Мумбаи, Индия, куда его госпитализировали еще 30 июня с одышкой.

Печальной новостью поделился друг семьи Кумара Фейсал Фаруки, который опубликовал краткое сообщение на странице актера в Твиттере.

"С тяжелым сердцем и глубоким горем я объявляю о кончине нашего любимого Дилипа. Мы от Бога и к Нему возвращаемся" - написал Фаруки.

With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Saab, few minutes ago.

We are from God and to Him we return. - Faisal Farooqui

