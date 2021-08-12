Умерла сыгравшая миссис Хадсон актриса из сериала "Шерлок"

Британская актриса Уна Стаббс, которая сыграла в популярном сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем, умерла. Ей было 85 лет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что смерть наступила дома, в кругу семьи. Сообщается, что актриса долго болела.

Одна из самых известных ролей Уны Стаббс стала роль в сериале "Шерлок", в котором также снялся популярный актер Бенедикт Камбербэтч.

Также Уна Стаббс снималась в телесериалах "Чисто английские убийства", "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Пока смерть нас не разлучит", "Самая плохая ведьма".

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