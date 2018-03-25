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Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер открывает свое книжное издательство

Сара Джессика Паркер
22:55 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Звезда сериала "Секс и город" актриса Сара Джессика Паркер запускает собственное мини-издательство под крылом большого издательского дома Hogarth.

Такая идея у актрисы возникла, потому что, по ее словам, у нее большой читательский опыт и она очень любит книги. Стоит добавить, что Паркер будет читать книги издательства Hogarth, готовящиеся к выходу, и те, что ей очень понравятся, будет брать под крыло и всячески рекламировать, привлекая к этому также других знаменитостей.

Первой книгой, которую выпустит актриса уже в июне этого года, станет дебютный роман Фатимы Фарим Мирзы "Место для нас".

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Новости культуры, Hogarth, книжное издательство, Сара Джессика Паркер, Секс и город, Фатима Фарим Мирза.
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