https://telegraf.com.ua/files/2018/03/2fd40dbfc246f4ec5681b0145fe8a2fb75fcbb02-150x90.jpg Культура, Литература https://telegraf.com.ua/kultura/knigi/3975776-zvezda-seriala-seks-i-gorod-sara-dzhessika-parker-otkryivaet-svoe-knizhnoe-izdatelstvo.html
Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер открывает свое книжное издательство
Новости культуры: Звезда сериала "Секс и город" актриса Сара Джессика Паркер запускает собственное мини-издательство под крылом большого издательского дома Hogarth.
Такая идея у актрисы возникла, потому что, по ее словам, у нее большой читательский опыт и она очень любит книги. Стоит добавить, что Паркер будет читать книги издательства Hogarth, готовящиеся к выходу, и те, что ей очень понравятся, будет брать под крыло и всячески рекламировать, привлекая к этому также других знаменитостей.
Первой книгой, которую выпустит актриса уже в июне этого года, станет дебютный роман Фатимы Фарим Мирзы "Место для нас".
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