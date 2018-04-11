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Сергей Жадан и Кристина Соловий начитали истории для проекта UA:Сказки

UA:Сказки
20:51 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Писатель Сергей Жадан и певица Кристина Соловий присоединились к проекту Общественного UA:Сказки.

Кроме 12 сказок, ранее начитанных известными украинцами, теперь на сайте проекта доступны еще шесть новых историй, которые озвучили Кристина Соловий и Сергей Жадан, сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"Так, певица прочитала английскую сказку "Том Тит Тот", французскую сказку "Просинка" и украинскую народную сказку "Волшебный горшочек". Сергей Жадан выбрал кубинскую сказку "Черепаха и олень", японскую сказку "Иссумбоси" и африканскую - "Хорошая жена", - говорится в сообщении.

Иллюстрации к новым сказкам нарисовала уже известная пользователям проекта UA: СКАЗКИ художница Евгения Гайдамака. Все сказки доступны для бесплатного прослушивания, а приятным бонусом стали новые раскраски для детей, которые можно загрузить просто с сайта.

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Новости культуры, UA:Сказки, Истории, Кристина Соловий, Проект, Сергей Жадан.
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