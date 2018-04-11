Сергей Жадан и Кристина Соловий начитали истории для проекта UA:Сказки

Кроме 12 сказок, ранее начитанных известными украинцами, теперь на сайте проекта доступны еще шесть новых историй, которые озвучили Кристина Соловий и Сергей Жадан, сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"Так, певица прочитала английскую сказку "Том Тит Тот", французскую сказку "Просинка" и украинскую народную сказку "Волшебный горшочек". Сергей Жадан выбрал кубинскую сказку "Черепаха и олень", японскую сказку "Иссумбоси" и африканскую - "Хорошая жена", - говорится в сообщении.

Иллюстрации к новым сказкам нарисовала уже известная пользователям проекта UA: СКАЗКИ художница Евгения Гайдамака. Все сказки доступны для бесплатного прослушивания, а приятным бонусом стали новые раскраски для детей, которые можно загрузить просто с сайта.