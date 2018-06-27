В Киеве презентовали серию книг о войне на Донбассе

"Война без комментариев" и "Мир, который мы защищаем". С такими названиями вышла серия книг, которую сегодня представили в Киеве. Первый том – это сборник снимков гражданского населения, который рассказывает об общественности Украины и собственно о том, кого и что защищают наши бойцы на передовой. Во вторую книгу вошли фотографии боевых действий на Донбассе и то, как наши защитники отстаивают свое государство”, - говорится в сообщении.

Как заявила пресс-секретарь министра обороны Виктория Кушнир, которая и стала инициатором проекта, книга "Война без комментариев” ранее уже была представлена на мероприятиях в штаб-квартире НАТО и на мероприятиях под эгидой ООН. Проект направлен на то, чтобы как можно больше людей узнали, что же в действительности происходит на Донбассе.