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В Киеве презентовали серию книг о войне на Донбассе

Книга
19:05 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В Киеве представили книги "Война без комментариев" и "Мир, который мы защищаем", где в фотографиях гражданского населения и военных журналистов рассказывается о войне.

"Война без комментариев" и "Мир, который мы защищаем". С такими названиями вышла серия книг, которую сегодня представили в Киеве. Первый том – это сборник снимков гражданского населения, который рассказывает об общественности Украины и собственно о том, кого и что защищают наши бойцы на передовой. Во вторую книгу вошли фотографии боевых действий на Донбассе и то, как наши защитники отстаивают свое государство”, - говорится в сообщении.

Как заявила пресс-секретарь министра обороны Виктория Кушнир, которая и стала инициатором проекта, книга "Война без комментариев” ранее уже была представлена на мероприятиях в штаб-квартире НАТО и на мероприятиях под эгидой ООН. Проект направлен на то, чтобы как можно больше людей узнали, что же в действительности происходит на Донбассе.

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Все по теме:

Новости культуры, Война без комментариев, донбас, Киев, Литература, Мир который мы защищаем, серия книг.
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