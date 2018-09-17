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Известный писатель отказался от номинации на альтернативу Нобелевской премии

Харуки Мураками
07:56 Сегодня Телеграф
nv.ua

Новости культуры: Харуки Мураками попросил убрать свое имя из списка номинантов на премию "Новой академии", которая стала заменой Нобелевской премии по литературе.

Японский писатель Харуки Мураками попросил отозвать свою номинацию на альтернативу Нобелевской премии по литературе, отложенную в этом году из-за сексуального скандала.

Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в 2018 году

Один из самых успешных писателей Японии выразил уважение премии, однако заявил, что хочет сосредоточиться на писательстве "вдали от внимания со стороны средств массовой информации".

Среди других кандидатов на альтернативный приз – писатели Нил Гейман, Марис Конде и Ким Туй. Победитель будет объявлен в октябре 2018 года.

В Швеции все же вручат Нобелевскую премию по литературе 

Напомним, Шведская академия решила не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году из-за скандала с сексуальными домогательствами с участием мужа одной из членов академии.

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Все по теме:

Новости культуры, альтернатива Нобелевской премии по литературе, Литература, Нобелевская премия, премия "Новой академии", Харуки Мураками, японский писатель.
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