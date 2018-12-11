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Старинную англоязычную Библию продали на аукционе за огромную сумму

Старинную англоязычную Библию продали на аукционе за огромную сумму
16:12 Сегодня Телеграф religions.unian.net Фото: pixabay.com

Новости культуры: Одна из старейших Библий на английском языке продана на аукционе за 48 тысяч долларов.

Редчайший экземпляр одного из первых изданий Нового Завета на английском языке был продан частному коллекционеру за 37,500 фунтов стерлингов (47,909 долларов). Перевод был выполнен с еврейских и греческих текстов известным английским переводчиком Уильямом Тиндейлом, выдающимся деятелем протестантской Реформации и просветителем. Издание называется "The Newe Testamente Yet Once Agayne Corrected By William Tyndale", и является лишь четвертым экземпляром Библии Тиндейла, проданным с 1970 годов.

По словам Клива Мосса (Clive Moss), главы книжного отдела Чисвикского аукциона (Chiswick Auctions), проводимого в западном Лондоне, этот экземпляр Библии Тиндейла представляет последний исправленный авторский перевод, выполненный Тиндейлом в "жестокое и бескомпромиссное время с использованием всего грамматического и лексического богатства английского языка".

Цена продажи в £37,500, достигнутая на аукционе, превысила все ожидания организаторов торгов. Еще в октябре, по предварительным оценкам экспертов, устроители аукциона рассчитывали выручить за нее лишь порядка 8-10 тысяч фунтов стерлингов. Проданный экземпляр Библии был отпечатан в Антверпене в год казни (1536) ее переводчика.

Библия Тиндейла считается первым английским переводом еврейских и греческих текстов. К моменту своей смерти на эшафоте, Уильям Тиндейл закончил перевод Нового Завета и примерно половины Ветхого. В 1522 году Тиндэйл нелегально приобрел немецкий перевод Нового Завета Мартина Лютера, и использовал его для перевода. Он сообщил о своем намерении лондонскому епископу Катберту Танстелу, пытаясь заручиться его благословением, однако тот осудил это начинание как еретическое. Опасаясь за свою жизнь, Тиндейл бежал в Гамбург, где в 1524 году закончил перевод Нового Завета. Первое издание увидело свет в 1526 году.

В 1534 и 1536 годах вышли отредактированные и уточненные автором издания, а после его смерти они редактировались и переиздавались еще несколько раз. Переводы Уильяма Тиндейла были осуждены как церковью, так и монархической властью Англии, еще долго оказывавшей сопротивление реформаторскому движению. Перевод 1526 года был запрещен в Англии, все обнаруженные экземпляры немедленно сжигались. Однако Библия Тиндейла послужила основой множества других более поздних переводов и сыграла ключевую роль в распространении идей Реформации в Англии. На ее основе создана Библия, которая стала первым официально одобренным переводом на английский язык.

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Аукцион, Библия, Продажа, Книга, Библия на английском языке, Старинная Библия.
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