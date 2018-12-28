Книжные новинки: 10 лучших книг, которые можно почитать на выходных

Новости культуры: Составлен список самых интересных книг, которые можно прочитать на выходных.

В конце зимы издательства порадовали нас очень хорошими книгами, которые можно не только прочесть самому, но и положить близким под елку.

"Ейлін", Отесса Мошфег (Vivat)

Если перефразировать классика, то суть этой книжки заключается в словах "Каждый ребенок несчастен по-своему". Взять Эйлин – после смерти матери вся ее жизнь пошла под откос. Отец уволился из полиции, закрылся дома и стал пить, а старшая сестра ушла из семьи.

Сама же Эйлин изо дня в день ходила на ненавистную работу в тюрьму для подростков, а по вечерам мечтала лишь о том, чтобы бросить все и уехать в Нью-Йорк, где она сможет начать все с чистого листа. И кто знает, как долго могло это длиться, если бы не вмешалась судьба в лице новой сотрудницы Ребекки. Ведь именно благодаря ей однажды утром Эйлин взяла все свои сбережения, отцовский револьвер и отправилась на встречу новой жизни.

"19 різдвяних історій" (ВСЛ)

Этот сборник рассказов был составлен совместными усилиями современных украинских писателей. И все они имеют непосредственное отношение к Рождеству, теплому и семейному празднику, в канун которого с возрастом все чаще задумываешься о том, что имеешь, и о возможностях, которые когда-то упустил.

Но в этот самый волшебный день в году каждый из нас может снова ощутить себя ребенком рядом с заботливыми родителями, встретить ту саму любовь, которая бывает только раз в жизни, или стать свидетелем настоящего рождественского чуда.

"Солодке життя в Парижі", Девід Лебовіц (Vivat)

Так сложилось исторически, что столица Франции стала одним из самых вожделенных мест для всех романтиков. И автор этой книги не стал исключением – Париж был его давней мечтой, которую ему удалось осуществить. Будучи по призванию кондитером, Лебовиц не только там поселился, но и открыл свое дело.

А когда понял, что его любовь к городу переполняет его самого, решил поделиться своими рецептами, а заодно и описать самих парижан – их привычки, особенности и отношение к жизни.

"Історії, наклацані на друкарській машинці", Том Генкс (ВСЛ)

Вряд ли найдется в мире человек, который бы не был знаком с творчеством этого выдающегося актера, и хотя бы раз не плакал во время просмотра "Фореста Гампа" или "Зеленой мили". Однако теперь мы можем оценить и его писательский талант.

Достаточно долгое время Хенкс коллекционирует винтажные печатные машинки, которых у него уже более сотни. И многие из них так или иначе будут упомянуты в историях, которые расскажет нам Том об Америке и своих соотечественниках. Поверьте, местами это будет очень смешно.

"Перезавантаження", Тері Террі (Книголав)

Хотя эта книга и считается подростковой, мы ведь с вами знаем, что такого рода литература зачастую оказывается в разы интереснее того, что было написано для взрослых. В первой части трилогии речь пойдет о мире будущего, в котором каждый из людей был подвержен "перезагрузке" – память обнулена и нужно приспосабливаться к новым условиям в мире тирании и хаоса.

Однако 16-летняя Кайла каждую ночь просыпается от кошмаров, пытаясь вспомнить что-то важное. И стоит ли говорить, что эти воспоминания принесут девушке лишь опасность и еще большие испытания.

"Просто діти", Патті Сміт (Vivat)

Патти Смит не зря называют "крестной матерью панк-рока", ведь ее творчество во главе с дебютным альбомом заложило основу самого музыкального жанра. В этой книге мемуаров музыкант и поэтесса расскажет о самых ярких моментах из богемной жизни Нью-Йорка 60-70-х годов минувшего столетия.

На ее страницах оживут самые гениальные музыканты и художники того времени, среди которых будет, например, Энди Уорхолл. Хиппи, безграничная свобода, секс и ЛСД – в этом ярком мире было очень легко жить, но далеко не каждому удавалось не сойти с ума, оставшись самим собой.

"Історія світу в 10½ розділах", Джуліан Барнс (КСД)

О чем эта книга, будет достаточно непросто описать. Но, если вы любите постмодернизм или знакомы с творчеством Барнса, она вам точно понравится. Это сборник новелл, связанных между собою несколькими общими темами.

В ней есть Ной, плывущий на том самом ковчеге в компании тварей, миссионер, который оказывается вовсе не тем, кем вы думали, загадочная особа, пытающаяся покорить, окутанный легендами, Арарат, и даже епископ, с которым однажды произошел досадный случай. А как это все между собою связано – читайте сами.

"Дівчина онлайн", Зої Заґґ (ВСЛ)

В свои 16 лет Пенни увлекается фотографией, имеет друга Эллиота и обо всех своих непростых подростковых ситуациях откровено рассказывает в интернет-журнале. Но бывают дни, когда кажется, что весь мир ополчился против тебя. Именно в такое время девушка отправляется в Нью-Йорк, где впервые и всерьез влюбляется и проводит самое романтическое Рождество в своей жизни.

Однако за все приходится платить. И Пенни тоже придется спуститься с небес на землю, чтобы распутать тот клубок неприятностей, который помешал ее счастью.

"Месія Дюни", Френк Герберт (КСД)

Выхода второго романа из серии "Хроники Дюны" почитатели научной фантастики ждали довольно долго. В нем Пол Атрейдес уже более десятка лет занимает пост императора, однако со временем его власть и авторитет начинают колебаться. Большинство правящих сил и даже его собственная жена не видят больше смысла в Джихаде, а репрессии и все, что связано со священной войной, уже не кажется таким правильным.

Пол способен видеть будущее, но имеет и слабые места, о которых хорошо известно его врагам. Поэтому ему и тем, кто все еще предан императору, придется не только спастись самим, но и понять, чьи цели действительно важны Галактике.

"У карнавалі історії", Леонід Плющ (Комора)

Эту книгу мемуаров выдающегося украинского математика и диссидента можно смело назвать срезом эпохи. Будучи одним из самых ярких представителей "шестидесятников", он активно критиковал власть, продвигал самиздат и писал письма в "верха", в которых предлагал демократизировать власть.

Именно за это его в начале 70-х поместили в психлечебницу, где поставили диагноз "вялотекущая шизофрения", которым награждали всех "несогласных". Об этом непростом периоде, а также послевоенном детстве активиста и пойдет речь в этой части его воспоминаний.