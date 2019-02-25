Биографическая литература известных личностей, мотивирующая на успех (Фото) Путь человека к вершинам славы и успеха представляет несомненный интерес, а если жизнеописание знаменитости написано ещё и живым языком, то ценность подобной книги увеличивается во много раз. В нашем сегодняшнем обзоре представлены увлекательные биографии людей, которые уверенно шли к своей мечте, падали, страдали, поднимались и снова шли вперёд, преодолевая трудности ради достижения цели.