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Понедельник, 25.02.2019
Биографическая литература известных личностей, мотивирующая на успех (Фото)
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Биографическая литература известных личностей, мотивирующая на успех (Фото)

Путь человека к вершинам славы и успеха представляет несомненный интерес, а если жизнеописание знаменитости написано ещё и живым языком, то ценность подобной книги увеличивается во много раз. В нашем сегодняшнем обзоре представлены увлекательные биографии людей, которые уверенно шли к своей мечте, падали, страдали, поднимались и снова шли вперёд, преодолевая трудности ради достижения цели.
kulturologia.ru
Фото: pixabay.com
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