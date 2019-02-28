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Четверг, 28.02.2019
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ТОП-5 книг о питании и похудении, которые изменят твою жизнь к лучшему

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ТОП-5 книг о питании и похудении, которые изменят твою жизнь к лучшему
22:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: В преддверии весенне-летнего сезона всем нам хочется выглядеть лучше, стройнее и здоровее, поэтому мы начинаем активнее заниматься спортом и пристальнее следить за питанием.

Проблема в том, что мы в этом деле не профи и часто "ведемся" на популярные сетевые диеты, после которых килограммы не только возвращаются сами, но и приводят с собой "друзей". Предлагаем расширить кругозор и прочесть полезную литературу о еде, питании, похудении и психологии, которая сделает тебя стройнее, счастливее и здоровее.

Роберт Шварц "Диеты не работают"

Если ты погуглишь отзывы об этой книге, то практически не найдешь негативных — автор, основатель сети оздоровительных клубов, столкнувшийся с проблемой лишнего веса на собственном опыте, знает, что говорит. Шварц призывает избавиться от "диетного менталитета" - жизни в постоянном стрессе и ограничениях из-за питания, и вернуть себе образ мышления естественно стройного человека, подкрепляя свои слова случаями из практики.

Девид Перлмуттер "Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью"

Советуя эту книгу к прочтению, мы не призываем тут же объявлять войну глютену, но, тем не менее, рекомендуем изучить механизмы его влияния на кожу, организм и главный орган - мозг. Здесь масса результатов научных исследований, поданных в доступной форме и советы, которые помогут понять — надо ли тебе, хотя бы временно, отказаться от глютен-содержащих продуктов.

Джулия Эндерс, "Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами"

Биографическая литература известных личностей, мотивирующая на успех (Фото)

Автор этой книги знакомит читателя с понятием микробиома организма и влияния бактерий на абсолютно все аспекты функционирования тела. Прочитав ее, ты научишься понимать sos-сигналы, которые посылает тебе организм, определишься с тем, какая еда оздоравливает кишечник, помогает сделать живот плоским и избавиться от прыщей, а какая наоборот провоцирует появление всех этих прелестей.

Анита Луценко, Светлана Фус "Ты просто Wow"

Фитнес-тренер и диетолог создали книгу-проводник к стройной жизни, осветив абсолютно все аспекты — от рациона и упражнений, до психологических заданий и методов определения своего идеального веса и конституции тела. Не революционная, но полезная и емкая книга-друг, которая будет вдохновлять и мотивировать всегда.

Ребекка Скритчфилд "Ближе к телу. Как перестать мучить себя и начать жить без диет и вредных привычек"

 

Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить

Еще одна книга на тему питания и диетах, в которой главная роль отводится психологической составляющей и стрессу, вызываемому ограничениями и стандартами красоты. Автор учит менять себя через принятие, мягко и с любовью — абсолютный must read для девушек, которых даже один лишний килограмм приводит в ужас.

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