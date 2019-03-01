Подборка книг, которую должна прочитать каждая женщина (Фото) Книга - это вещь, с которой можно сесть вечером на диване и отдохнуть морально и физически. Именно в книгах мы находим важные мудрости, именно в них уже давно были вложены мысли, к которым мы приходим с возрастом. И многие из книг, которые вы увидите в этом посте, мы должны обязательно прочесть. Это классика, которая достойна внимания. И хотя вкусы на книге у всех разные, эти шедевры мировой литературы придутся по душе любой представительнице прекрасного пола.