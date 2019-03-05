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Совет Леры Бородиной: книги о бизнесе, которые должен прочесть каждый предприниматель

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Совет Леры Бородиной: книги о бизнесе, которые должен прочесть каждый предприниматель
20:17 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: segodnya.ua

Новости культуры: Основательница Oh My Look! делится собственным опытом.

Когда шесть лет назад Лера Бородина, работавшая до этого в шоу-бизнесе, решила основать сервис аренды и обмена платьев Oh My Look!, она имела весьма посредственное представление о предпринимательстве. Теперь же, когда очередное бьюти-пространство G.Bar, сооснователем которого она также является, открылось в Майами, Лера смело может сама кого угодно научить ведению бизнеса.

Именно поэтому она посоветовала книги, которые читала в свое время, и считает, что с ними должен ознакомиться каждый предприниматель.

"Управляя волшебством. 10 здравых стратегий лидерства", Ли Кокерелл

Пожалуй, никто не знает столько о развлечениях и желаниях клиента, как бывший вице-президент компании Walt Disney World Resort. Если вы хотя бы раз побывали в Диснейленде, то вряд ли забудете атмосферу, царящую там, и сервис, с которым сталкивается каждый гость. На примерах таких гигантов, как сеть отелей Mariott, Hilton и, разумеется, Disney World, Кокерелл в доступной форме учит, как при помощи совершенно простых вещей можно создать бизнес, равного которому не будет в целом мире.

При этом книга построена настолько четко и доступно, что внедрять все приглянувшиеся советы можно начинать сразу же и в любом бизнесе. Читая ее, вы осознаете, что нужно двигаться в ногу со временем, уметь приспосабливаться к переменам и быть в теме того, чем интересуются самые молодые, креативные и энергичные сотрудники, от которых тоже зависит немало. В общем, если вы хотите сделать свою компанию еще лучше, а заодно сформировать внутри нее успешную деловую культуру – эта книга для вас. А у Ли Кокерелла есть еще парочка, которые можно прочесть после.

"Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем", Фил Найт

Эта книга представляет собой не сухое изложение фактов, а яркую биографическую историю, в которой ее автор, один из богатейших людей планеты, рассказывает, как основал компанию с ноля.

А началось все с того, как 50 лет назад студент Орегонского университета, увлекавшийся бегом, но при этом не имевший лишних денег на новые кроссовки, занял у отца 50 долларов и начал перепродавать спортивную обувь из Японии. С тех пор пара "найков", логотип которой придумала и нарисовала официантка за 30 долларов, найдется едва ли не в каждом шкафу любого уголка мира. А годовой оборот компании составляет 30 млрд долларов.

Автор этой книги ведет достаточно замкнутый образ жизни и редко дает интервью, поэтому ознакомиться с историей такого человека будет вдвойне интереснее.

"Історія Starbuks. Усе почалося з чашки кави", Говард Шульц

Заряд вдохновения: любимые книги знаменитостей

Всемирно известной сети кофеен посвящено целых три книги, но начать можно с этой. О Starbuks знают все. И едва ли не в каждой стране земного шара можно отыскать уютную кафешку, где тебе приготовят кофе в именном стаканчике и угостят вкусным кусочком десерта. А началась его история в 1983 году, когда, сидя в одной из кофеен Италии, будущий генеральный директор Starbuks Говард Шульц понял, каким именно хочет видеть свое будущее заведение.

С тех пор компания распахнула двери почти 25 тысяч кофеен в 70 странах и пережила масштабный экономический кризис. Но в основе ее работы всегда лежала забота о людях – начиная с клиентов, и заканчивая сотрудниками или фермерами, выращивающими тот самый кофе.

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Советы, Литература, Говард Шульц, Oh My Look, Лера Бородина, Фил Найт, Ли Кокерелл, Книги о бизнесе.
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