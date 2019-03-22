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Воскресенье, 24.03.2019
Теперь можно не читать: канадец описал одним предложением шедевры литературы (Фото)
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Теперь можно не читать: канадец описал одним предложением шедевры литературы (Фото)

Краткие содержания произведений школьной программы слишком длинные, подумал однажды житель Канады Джон Аткинсон. И решил написать сюжет знаменитых шедевров литературы в 2 предложениях или к нескольким фразам. Получившиеся «пересказы» Джон разместил на своих рисунках с приятными тонами и загрузил в Интернет. Теперь любой, кто не читал какую-то из нижеследующих книг, сможет приблизительно понять, о чём она. Ученики точно уже не будут иметь проблем с литературой.
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Литература, Искусство, Курьезы, Что почитать, Литературные шедевры.
16:50 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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