Теперь можно не читать: канадец описал одним предложением шедевры литературы (Фото)

Краткие содержания произведений школьной программы слишком длинные, подумал однажды житель Канады Джон Аткинсон. И решил написать сюжет знаменитых шедевров литературы в 2 предложениях или к нескольким фразам. Получившиеся «пересказы» Джон разместил на своих рисунках с приятными тонами и загрузил в Интернет. Теперь любой, кто не читал какую-то из нижеследующих книг, сможет приблизительно понять, о чём она. Ученики точно уже не будут иметь проблем с литературой.