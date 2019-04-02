Международный день детской книги: что почитать детям

Новости культуры: После Дня смеха можно и почитать. 2 апреля весь мир отмечает День детской книги. Это повод вспомнить любимые истории и почитать детскую литературу всей семьей.

Существует масса рейтингов изданий для детей, где собраны не только современные произведения, но и классика, на которой выросло не одно поколение. Но в Международный день детской книги можно найти время, чтобы собраться в кругу семьи и почитать одну из самых любимых или очень популярных историй в мировой литературе для маленьких книгоманов.

Предлагаем пять самых распространенных книг, которые получили высокие оценки от взрослых и не очень критиков.

1. "Малыш и Карлсон", Астрид Линдгрен. Родители, конечно же, вспомнят не только то время, когда им читали эту сказку. Больше всего запомнился харизматичный маленький мужчина "в полном расцвете сил" из старого мультфильма. Его шутки и шалости развеселят и современного ребенка. Это классика, которая, не пылится на книжной полке.

2. "Приключения Тома Сойера", Марк Твен. История о мальчике разворачивается в старой Америке 40-х годов. И это не может заинтересовать маленького школьника. Сюжет истории держит читателя в постоянном внимании, оторваться от страниц просто невозможно. Да и чувство юмора главного героя остается актуальным и сегодня. Но если чтение о Томе и его приключениях покажется ребенку сложным, можно включить аудиозапись, от этого произведение не утратит уникальности восприятия.

3. "Гарри Поттер и...", Джоан Роулинг. Все книги об этом уникальном мире фантазий и магии "проглатываются" юными читателями, уж поверьте. А те, кто повзрослел вместе с Гарри, перечитывают издания снова и снова. Много говорить об истории Поттера и его компании нет необходимости. Автор сюжетов сделала все, чтобы дети снова начали читать. И ей это удалось.

4. "Волшебник Изумрудного города", Александр Волков. Эта история передается из поколения в поколение. И не только в печатном варианте. В 1969 году вышел кукольный фильм, основан на этом сюжете. Сегодня можно посмотреть и художественную картину, и мультфильм о девочке Элли и его случайных, но очень верных друзьях. Но лучше всего - это книга, которую следует читать вслух, чтобы все могли вновь проникнутся переживаниями героев.

5. "Винни Пух и все-все-все", Александр Милн. Удивительное произведение с интересной историей переизданий. О медвежонке Винни большинство детей узнали из мультфильмов - советских и зарубежных. Но, как говорят многие любители литературы, лучше почитать книгу. И они правы, ведь изначально это повесть, хоть и сказочная. Поэтому Пуха и всех-всех-всех до сих пор любят во всем мире.