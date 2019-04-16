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Книжный апрель: что почитать в дороге и дома

Книжный апрель: что почитать в дороге и дома
10:28 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры: Апрельские дожди, солнце, ветер. Выравнять баланс природы и настроения было бы очень сложно без хорошей литературы. Предлагаем топ-5 книг на этот месяц.

Мы собрали несколько историй от знаменитых и современных авторов. В этих книгах вы найдете ответы на многие свои вопросы. Или просто поймете жизнь по-другому.

1. "Хиппи", Пауло Коэльо. Об этом писатели слышали все. Культовый автор переключился на историю о хиппи - детях цветов, как называют участников необычного движения. И в этой истории жизнь обычного парня превращается в сплошное путешествие вместе с этим странным народом. Вместе с поиском дороги от одной страны к другой, главный герой ищет себя. Удастся ли ему выполнить эту миссию?..

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2. "Крепостная. Без права на любовь", В. Шевяхова, Т. Пристаецкая, О. Кржечевская. История о несчастной девушке обрела книжный формат еще в 2018 году. Говорят, что книга бывает лучше фильма. Но, как успели заметить читатели, сюжет не похож на предыдущие тематические романы. И удерживает внимание от первой страницы до последней. После выхода сериала можно сказать, что оба варианта интерпретации любовного романа не уступают друг другу. Также появилась электронная версия издания для тех, кто любит читать с экрана своего гаджета.

3. "Цветы для Элджерона", Дэниел Киз. Бестселлер и просто уникальная история для всех нас. Главному герою предстоит борьба за свои желания стать лучшим. Чарли, хоть и имеет работу и друзей, но понимает, что не настолько идеален и разумен, как того хотелось бы. И решается на эксперимент, который должен был помочь ему стать умнее. Вот только неизвестно, случится ли это и какую цену заплатит за это.

4. "Мидлмарч. Ветер перемен", Дж. Элиот. Классика литературы, но при этом всегда актуальная. Настолько, что в ВВС решают выпустить сериал по мотивам книги. Сюжет охватывает жизнь двух сестер - одинаково родные, но абсолютно разные по натуре. Обе они ищут свою любовь, но супружеская жизнь одной из них складывается не так, как хотелось бы. И теперь перед героиней стоит выбор между верностью и настоящим чувством.

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5. "Скеля червоного сонця", Дарина Гнатко. Современная литература обязана занять достойное место на книжной полке. Это издание пока новинка для публики, но уже заслужило высокие балы среди книгоманов. Один мужчина на двоих - двоих сестер. Непростая задача для девушек, ведь каждая хочет и заслуживает любви. И ни одна не желала отступать. Вот только зло и желание заполучить парня-сотника победило, и одна из девушек совершает грех, который перерастает в проклятье рода. Кому суждено разрушить действие черной силы? И случится ли помилование судьбой? Захватывающая книга с элементами украинской истории оставит незабываемые впечатления.

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История, Литература, Сериал, Цветы, Топ, Киз, Хиппи, Сюжет, Классика, Издания, Современные, Пауло.
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