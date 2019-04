Умер известный писатель Уоррен Адлер

Новости культуры: На 91-м году жизни скончался американский писатель и драматург Уоррен Адлер.

Уоррен Адлер родился 16 декабря 1927 года в Нью-Йорке. Он наиболее известен благодаря своему роману "Война Роузов". За свою карьеру Адлер написал около 50 романов, три из которых были экранизированы.

За годы карьеры Адлер написал пять десятков романов, самым известным из которых стал The War of the Roses ("Война Роузов"), по мотивам которого был снят одноименный фильм с участием Майкла Дугласа, Кэтлин Тернер и Дэнни Де Вито.

Также был экранизирован роман Random Hearts, легший в основу "Паутины лжи" Сидни Поллака.

Как сообщается, Адлер умер из-за осложнений, вызванных раком печени.