Скачать
Четверг, 18.04.2019
В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова
В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова
Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков
Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день

Умер известный писатель Уоррен Адлер

Умер известный писатель Уоррен Адлер
10:10 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: На 91-м году жизни скончался американский писатель и драматург Уоррен Адлер.

Уоррен Адлер родился 16 декабря 1927 года в Нью-Йорке. Он наиболее известен благодаря своему роману "Война Роузов". За свою карьеру Адлер написал около 50 романов, три из которых были экранизированы.

За годы карьеры Адлер написал пять десятков романов, самым известным из которых стал The War of the Roses ("Война Роузов"), по мотивам которого был снят одноименный фильм с участием Майкла Дугласа, Кэтлин Тернер и Дэнни Де Вито. 

Знаменитый писатель Дмитрий Быков впал в кому

Также был экранизирован роман Random Hearts, легший в основу "Паутины лжи" Сидни Поллака.

Как сообщается, Адлер умер из-за осложнений, вызванных раком печени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Смерть, Альманах, Альманах-2019, Уоррен Адлер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 Голливудский актер больше никогда не женится
03 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
04 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
05 Нацсовет телерадио сообщил о нарушении закона телеканалом "1+1"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
Погода: на смену дождям в Украину придут заморозки
Нам это выгодно: Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Скончалась 16-летняя звезда &quot;Облачного атласа&quot;
Скончалась 16-летняя звезда "Облачного атласа"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь