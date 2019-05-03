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Воскресенье, 05.05.2019
Книги для умных женщин: Лучшие мотивационные книги для бизнес-леди
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Книги для умных женщин: Лучшие мотивационные книги для бизнес-леди

Почему в современном обществе до сих пор мужчины лидируют во всех аспектах бизнеса, хотя женщины давно получили право на образование и могут открывать собственные фирмы? Все просто - женщины бояться решительных действий. С детства нам твердят, что мы - слабый пол. Вдалбливают это мировоззрение в голову с пеленок: мужчина - всему голова, баба с возу - кобыле легче, ты - будущая мать, хозяйка. Вот и вырастаем мы идеальными домохозяйками и ужасными предпринимательницами. Пора освободиться от груза навязанных убеждений и начать действовать решительно! А мотивацию подарят книги успешных женщин.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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Литература, Книги для женщин, Мотивационные книги, Книги для бизнес-леди.
16:49 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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