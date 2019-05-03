Книги для умных женщин: Лучшие мотивационные книги для бизнес-леди Почему в современном обществе до сих пор мужчины лидируют во всех аспектах бизнеса, хотя женщины давно получили право на образование и могут открывать собственные фирмы? Все просто - женщины бояться решительных действий. С детства нам твердят, что мы - слабый пол. Вдалбливают это мировоззрение в голову с пеленок: мужчина - всему голова, баба с возу - кобыле легче, ты - будущая мать, хозяйка. Вот и вырастаем мы идеальными домохозяйками и ужасными предпринимательницами. Пора освободиться от груза навязанных убеждений и начать действовать решительно! А мотивацию подарят книги успешных женщин.