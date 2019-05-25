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В Украине представили проект, который позволит покупать и загружать электронные книги по QR-коду

В Украине представили проект, который позволит покупать и загружать электронные книги по QR-коду
09:02 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: Это можно будет сделать в любой офлайн-точке продажи и загружать их по QR-коду.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе сказал президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин.

"Мы сегодня представляем новый проект, призванный решить ряд проблем, с которыми сталкивается книгоиздание и рядовой читатель в доступе к украинской книге: отечественных авторов, в переводе мировых авторов. Речь идет о книге, которую можно считать с QR-кода. Этот проект призван освободить полки украинских книгоиздателей от многочисленных макетов почти готовых книг, на которые не хватает средств, чтобы издать на бумажном носителе", - сказал Афонин.

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По его словам, проект также позволит распространять книги по всей территории Украины.

"Это даст возможность ознакомиться не только с новинками отечественного автора, но и с новинками мировых бестселлеров. Книга будет доступна по цене, ею будет удобно пользоваться. Люди смогут быстро и за умеренную цену получить любую книгу, которая издается на территории Украины", - рассказал Афонин.

Он подчеркнул, что также этот проект решит проблему с другом технической литературы.

"Такая литература имеет узкий спрос - несколько сотен, максимум, тысяч людей в Украине. Издание такой книги на бумажном носителе просто перестанет быть доступным для потребителя, поскольку это малые тиражи и большие по объему книги", - отметил Афонин.

Директор технологической издательской платформы Double A Publishing Андрей Афонин, в свою очередь, отметил, что приобрести книгу по QR-коду смогут даже те, кто не имеет компьютера - только с помощью телефона. Человек приобретет открытку, содержащую код, а затем загружает книгу.

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"Мобильные телефоны имеют почти все, покрытие сети растет. Это очень удобно и дешево. Человек заходит в место, где эта книга продается - книжный магазин, кафе, поезд, заправка, коворкинг, отель или любое место, где можно поставить открытки - платит наличными или карточкой, разворачивает открытку, стирает QR-код, получает телефон, сканирует код и получает книгу в автоматическом режиме. Вам не нужно заходить в интернет-магазин. Мы упростили этот процесс", - прокомментировал автор проекта.

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Все по теме:

Украина, Литература, Электронные книги, QR-код, Покупка, Александр Афонин, Украинская ассоциация издателей.
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