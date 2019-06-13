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Роман Терри Пратчетта будет экранизирован

Роман Терри Пратчетта будет экранизирован
19:26 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры: По роману Терри Пратчетта "Изумительный Морис и его ученые грызуны" снимут полнометражный анимационный фильм.

Как сообщает Variety, режиссером картины выступит Тоби Генкель, а сценарием займется Терри Россио.

Дизайном персонажей будет заниматься Картер Гудрич ("Рататуй", "Храбрая сердцем").

Над созданием мультфильма работают немецкая студия Ulysses Filmproduktion и ирландская компания Cantilever Media. О дате выхода не сообщается.

Юмористическое фэнтези "Изумительный Морис и его ученые грызуны" (The Amazing Maurice and his Educated Rodents) было написано английским писателем Терри Пратчеттом в 2001 году. Роман представляет собой переработку классической сказки о Крысолове из Гаммельна.

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Морис - уличный кот, у которого есть прекрасная афера для зарабатывания денег. Он находит мальчика, который играет на дудочке и имеет собственную группу очень умных крыс. Крысы наводняли город, угрожая запасам еды, затем приходил мальчик с волшебной дудочкой и спасал жителей города, изгоняя крыс. А кот Морис подсчитывал полученный доход и делил его между всеми участниками представления. Когда Морис и грызуны пришли в город Бад-Блинц, они обнаружили, что в подвалах их ждет что-то очень плохое.

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Все по теме:

Роман, Книга, Экранизация, Терри Пратчетт, Изумительный Морис и его ученые грызуны.
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