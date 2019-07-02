Сегодня в столице вручат премию Максима Рыльского

Новости культуры: Начиная с 2019 года согласно постановлению Кабмина премия присуждается в двух номинациях.

В Киевском литературно-мемориальном музее Максима Рыльского 2 июля состоится торжественное вручение Премии Кабинета министров Украины имени Максима Рыльского. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

"Лауреатом премии за 2018 год стала Юлия Джугастрянская за литературный перевод с английского языка романа Редьярда Киплинга "Ким", - напомнили в комитете.

Как отмечается, перевод Юлии Джугастрянской, вышедший в издательстве "Навчальна книга - Богдан" в Тернополе, является первой украинской интерпретацией произведения английского нобелевского лауреата. Председатель Киплинговского общества Великобритании направил письмо в адрес Национального союза писателей Украины с просьбой отметить украинский перевод романа "Ким".

"Ким" был написан в конце XIX в. Это последнее произведение Киплинга, посвященное Индии. Книга начала жанр авантюрного шпионского романа: именно здесь впервые появились секретные агенты под прикрытием, высококлассные шпионы, иностранные спецслужбы и борьба с ними. С геополитической точки зрения фоном романа является борьба Российской империи и Великобритании за господство над Азией.

Юлия Джугастрянскяа - выпускница кафедры теории литературы, компаративистики и литературного творчества КНУ имени Тараса Шевченко. В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Теория литературы". Участница около 20 научных конференций - международных и всеукраинских. Переводит с английского художественную литературу и публицистику. С 2012 года - член НСПУ (секция переводов).

Премия имени Максима Рыльского была основана в 1972 году и восстановлена в 2013 году по инициативе Госкомтелерадио, благотворительной организации "Фонд Максима Рыльского "Троянди й виноград", Украинского фонда культуры Украины и НСПУ. Первое награждение восстановленной премией имени М.Рыльского состоялось в 2014 году. Размер премии по каждой из номинаций составляет 20 тыс. гривень.