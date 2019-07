Metallica выпустит азбуку для детей по мотивам истории группы

Новости культуры: Американская хэви-метал группа Metallica опубликует книгу для детей "Азбука Metallica". Доход от книги будет переведен в фонд, созданный командой.

Азбука "Металики" бросает взгляд на замечательную историю самой знаменитой группы в стиле хэви-метал.

"Каждая буква алфавита подчеркивает важный момент на пути группы: от скромных дней репетиций в гараже до многочисленных классических альбомов, таких как And Justice for All и Master Of Puppets", - говорится в официальном анонсе.

Соавторами книги выступили Хоуи Абрамс и иллюстратор Майкл МакЛир.

Азбука от Metallica поступит в продажу 26 ноября 2019 года.